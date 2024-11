ANALYSE-FLASH: RBC belässt Evotec auf 'Outperform' - Ziel 11,60 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec wegen Übernahmespekulationen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 11,60 Euro belassen. Analyst Charles Weston verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf Spekulationen über das Interesse von Finanzinvestoren, zu denen sich nun eine Offerte des US-Unternehmens Halozyme geselle. Er betonte zunächst den tief gesunkenen Aktienkurs des Wirkstoffforschers. Doch innerhalb des Unternehmens gebe es erhebliche Werte, die erschlossen werden könnten./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2024 / 18:25 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2024 / 00:45 / EST

