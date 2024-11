Symrise will schwedische Probi vollständig schlucken

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Duft- und Aromenhersteller Symrise will seine Beteiligung Probi mehr als zehn Jahre nach dem Einstieg vollständig übernehmen.

Symrise plane ein öffentliches Übernahmeangebot über 350 Kronen je Probi-Aktie, teilte das schwedische Unternehmen am Dienstag mit. Die Annahmefrist beginne voraussichtlich am 18. Dezember und werde am 15. Januar oder um diesen Zeitpunkt enden. Probi-Aktien notierten am Vormittag bei 350 Kronen und damit auf Höhe der Offerte.

Symrise war 2012 bei dem schwedischen Probiotika-Spezialisten eingestiegen und ist seit 2015 Mehrheitseigentümer. Derzeit liegt der Anteil bei 69,7 Prozent. Der Kauf der restlichen Anteile würde den Dax-Konzern etwa 104 Millionen Euro kosten. Die größten Probi-Aktionäre nach Symrise, Fjärde AP-fonden und Moneta Asset Management, die zusammen etwa 17,7 Prozent halten, haben bereits ihre Zustimmung zur Annahme des Angebots erklärt.

