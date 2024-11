AKTIE IM FOKUS 3: Rheinmetall geben nach Rekordhoch Teil der Gewinne ab

(Neu: Aktueller Kurs, Metzler-Kursziel, Historie 2022 und 2023)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Rheinmetall haben am Donnerstag im frühen Handel ihre erst vor zwei Tagen erreichte Bestmarke übertroffen. Das Rekordhoch steht nun bei 611,80 Euro. Anschließend gaben sie aber einen Teil der Gewinne ab und kosteten zuletzt beim Kurs von gut 600 Euro noch 0,8 Prozent mehr als am Vortag, während sich der Dax über der 19.000-Punkte-Marke mit 0,4 Prozent im Plus bewegte.

Die Aussicht auf höhere Verteidigungsausgaben sowie auf dem Kapitalmarkttag gefasste neue mittelfristige Wachstumsziele hatten den Papieren in dieser Woche Auftrieb gegeben. Am Vortag hatten die Anleger zwar kurz Gewinne mitgenommen, dies nutzten sie am Donnerstag aber schon wieder zum Einstieg.

Eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank verlieh anfangs zusätzlichen Schwung. Deutsche-Bank-Analyst Christoph Laskawi hob sein Kursziel auf 700 Euro an, wobei er in seinem Bewertungsmodell nun den Fokus bis auf das Jahr 2027 ausdehnt. Er habe das Umsatzpotenzial zu konservativ eingeschätzt, räumte er mit Blick auf den Kapitalmarkttag ein.

Am Mittwoch hatte Simon Keller von Hauck Aufhäuser Investment Banking mit 750 Euro ein noch höheres Kursziel ausgerufen. Aber selbst dieses wird nun in den Schatten gestellt von einem Kursziel von 800 Euro, das das Bankhaus Metzler am Donnerstag zuletzt nannte. Metzler-Analyst Alexander Neuberger betonte, der Konzern avanciere zum Global Player im Rüstungsbereich. Er rechnet bis Ende der Dekade bei Umsatz und Gewinn mit zweistelligen Wachstumsraten.

Im Jahr 2024 hat sich der Rheinmetall-Kurs im bisherigen Jahresverlauf mehr als verdoppelt und dies, obwohl die Aktien in Zeiten des Ukraine-Kriegs schon 2022 und 2023 extrem starke Jahre hinter sich hatten. Im Dax sind sie 2024 hinter den fast vervierfachten Anteilen von Siemens Energy der aktuell zweitstärkste Wert. 2023 hatten sie im deutschen Leitindex die Spitzenposition inne mit einem Kursanstieg um mehr als die Hälfte. 2022 hatten sie sich schon einmal mehr als verdoppelt als damaliges MDax-Mitglied./ajx/tih/zb/mis/stk