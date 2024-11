EQS-News: ABO Energy schließt Verkauf von zwei Batterieprojekten in Südafrika ab

EQS-News: ABO Energy GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Marktbericht

ABO Energy schließt Verkauf von zwei Batterieprojekten in Südafrika ab



21.11.2024 / 10:56 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





ABO Energy schließt Verkauf von zwei Batterieprojekten in Südafrika ab

ABO Energy hat zwei Batteriespeichersysteme in Südafrika zur Baureife entwickelt und an das Energieversorgungsunternehmen Électricité de France (EDF) verkauft. Für beide Projekte hat EDF am 30. November 2023 im ersten Ausschreibungsfenster des Battery Energy Storage Independent Power Producer Procurement Programme (BESIPPPP) den Status eines bevorzugten Bieters erhalten. Jetzt konnte der Verkauf abgeschlossen werden.

Die Projekte befinden sich in der Nähe von Aggeneys in der Provinz Nordkap beziehungsweise in der Nähe von Vryburg in der Provinz Nordwest. Bei beiden Projekten handelt es sich um Stand-Alone-Batteriespeichersysteme mit einer Leistung von jeweils 77 Megawatt und einer Speicherkapazität von 308 Megawattstunden. „Wir freuen uns sehr über den Financial Close dieser Projekte und die erfolgreiche Zusammenarbeit mit EDF. Die beiden Stand-Alone-Batterien werden dazu beitragen, das lokale Stromnetz deutlich zu stabilisieren“, sagt Rob Invernizzi, General Manager von ABO Energy in Südafrika.

Die beiden Projekte sind die ersten Batteriespeichersysteme von ABO Energy South Africa, die den Abschluss des Verkaufsprozesses („Financial Close“) erreichen. Seit 2021 hat ABO Energy in Südafrika bereits Wind- und Solarprojekte im Umfang von rund 500 Megawatt veräußert. Die südafrikanische Tochtergesellschaft von ABO Energy wurde 2017 gegründet und hat seitdem bereits Erfolge in der eigenen Projektentwicklung erzielt. Das Team arbeitet vor Ort derzeit an einer Pipeline von rund 5 Gigawatt an Wind- und Solarprojekten in Gebieten mit verfügbaren Netzanschlüssen sowie an Speicherprojekten mit Batterien oder Wasserstoff in allen Regionen des Landes.

21.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: ABO Energy GmbH & Co. KGaA Unter den Eichen 7 65195 Wiesbaden Deutschland Telefon: +49 (0)611 26 765 0 Fax: +49 (0)611 26 765 5199 E-Mail: global@abo-wind.de Internet: www.abo-wind.de ISIN: DE0005760029, DE000A3829F5 WKN: 576002, A3829F Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2035771

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2035771 21.11.2024 CET/CEST