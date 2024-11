EQS-Adhoc: Kommentar zum Rückzug eines unverbindlichen Angebots

EQS-Ad-hoc: Evotec SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Kommentar zum Rückzug eines unverbindlichen Angebots



22.11.2024 / 16:55 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Ad hoc: Kommentar zum Rückzug eines unverbindlichen Angebots

Hamburg – Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, SDAX/TecDAX, Prime Standard, ISIN: DE 000 566480 9, WKN 566480; NASDAQ: EVO)

Die Evotec SE hat die Erklärung der Halozyme Therapeutics Inc. vom 22. November 2024 zur Kenntnis genommen, wonach diese ihr unverbindliches Angebot zur Übernahme der Evotec für 11,00 EUR je Aktie in bar zurückgezogen hat.

Der Vorstand und Aufsichtsrat von Evotec befanden sich zusammen mit ihren Beratern in der Prüfung des unverbindlichen Angebots der Halozyme Therapeutics Inc., die in einem Schreiben vom 13. November 2024 ihr Interesse an einem Zusammenschluss von Halozyme mit Evotec bekundet hatte.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat sind weiterhin fest von der Strategie des Unternehmens überzeugt, die das Wachstum beschleunigen, die langfristige Rentabilität des Unternehmens stärken und einen erheblichen Wert für die Aktionäre schaffen soll.

Kontakt: Volker Braun, EVP Head of Global Investor Relations & ESG, Evotec SE, Manfred Eigen Campus, Essener Bogen 7, 22419 Hamburg, Deutschland,

Tel.: +49 (0) 151 1940 5058 (m), volker.braun@evotec.com

