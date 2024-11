US-Biotechfirma Halozyme gibt Plan für Evotec-Übernahme auf

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Das US-Unternehmen Halozyme Therapeutics schreckt vor einer feindlichen Übernahme der Hamburger Biotech-Firma Evotec zurück.

Das in Aussicht gestellte Kaufangebot von rund zwei Milliarden Euro werde zurückgezogen, weil sich das Evotec-Management Gesprächen verweigert habe, teilte Halozyme am Freitag mit. So habe Aufsichtsratschefin Iris Löw-Friedrich Vorschläge für ein Treffen abgelehnt. Evotec habe zudem öffentlich erklärt, unabhängig bleiben zu wollen. Die Aktien des US-Unternehmens reagierten mit einem Kursanstieg von elf Prozent auf die Nachricht. Die Evotec-Papiere, die wegen der Übernahmefantasie kräftig an Wert gewonnen hatten, brachen dagegen in der Spitze mehr als 20 Prozent auf 7,98 Euro ein.

Halozyme hatte vergangene Woche das Interesse an einer Übernahme von Evotec bestätigt und einen Kaufpreis von elf Euro je Aktie in Aussicht gestellt. Der niedrige Kurs der Evotec-Titel hatte zuvor den Finanzinvestor Triton auf den Plan gerufen. Er hatte sich seit Mitte Oktober für 131 Millionen Euro ein Aktienpaket von 9,99 Prozent zusammengekauft und war damit zum größten Aktionär von Evotec aufgestiegen. Auch Triton wird ein Übernahmeinteresse nachgesagt.

