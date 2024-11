Mitarbeiter von US-Kaufhauskette Macy's verbarg Millionen Dollar an Kosten

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Kaufhausriese Macy's muss seinen Quartalsbericht verschieben, weil ein Mitarbeiter Versandkosten von bis zu 154 Millionen Dollar in den Büchern unterschlagen hat. Die Ausgaben seien zwischen dem vierten Quartal 2021 und Anfang November dieses Jahres angefallen, wie Macy's mitteilte. Ein einzelner Beschäftigter in der Buchhaltung, der für Kosten zur Zustellung kleiner Pakete zuständig war, habe sie "absichtlich" falsch verbucht, hieß es ohne weitere Details zu den Hintergründen. Die Macy's-Aktie verlor 3,5 Prozent.

In den Bilanzen fehle dadurch ein Betrag zwischen 132 und 154 Millionen Dollar (126 bis 147 Mio Euro), teilte Macy's mit. Insgesamt verzeichnete das Unternehmen in dieser Zeit Versandkosten von 4,36 Milliarden Dollar.

Macy's wollte eigentlich am Dienstag die Zahlen für das vergangene Quartal vorlegen. Das soll nun im Dezember nachgeholt werden und es gab zunächst nur einige Eckdaten. So sank der Umsatz im Jahresvergleich um 2,4 Prozent auf 4,74 Milliarden Dollar. Zum Konzern gehören neben den Geschäften von Macy's unter anderem auch die Kaufhäuser der Marke Bloomingdale's.

Die Zahlen von Macy's für das dritte Quartal gelten traditionell als ein Indikator für die Stärke des Weihnachtsgeschäfts in den USA. Der Kaufhaus-Konzern hat seit Jahren mit der Konkurrenz von Online-Händlern zu kämpfen und will verlustbringende Standorte schließen./so/DP/men