Akute Wiederholungsgefahr: Mit dieser Top-Aktie hätten sich 10.000 Euro in 5 Jahren mehr als verdreifacht!

Wer sein Geld in Aktien investiert, muss meistens schon eine gewisse Geduld aufbringen, um sein Geld signifikant zu vermehren. Denn entgegen einer weitverbreiteten Meinung, ist es eben in der Regel nicht ganz so einfach an der Börse schnell reich zu werden.

Doch es ist schon möglich bei der Aktienanlage auch in einem überschaubaren Zeitraum ansehnliche Renditen zu erwirtschaften. Hierbei können durchaus auch etwas unbekanntere Titel für einen schönen Erfolg im Depot sorgen.

Ich bin in dieser Hinsicht vor Kurzem auf den Klimatechnikspezialisten Trane Technologies (WKN: A2P09K) aufmerksam geworden. Die Aktie des Konzerns weist nämlich schon seit Jahren eine starke Kursentwicklung auf. Und ein Ende des Erfolgs ist nicht abzusehen.

Überragende Fünf-Jahres-Performance

Es wird dich an dieser Stelle wahrscheinlich als Erstes interessieren, wie sich die Trane-Aktie denn nun tatsächlich in den letzten fünf Jahren geschlagen hat. Verdeutlichen möchte ich dies in unserem Beispiel mit der Annahme einer Investition von 10.000 Euro in den Kälte- und Klimakonzern.

Für diese Summe hätte man damals insgesamt rund 85 Aktien von Trane zu einem Einstandskurs von 118,00 Euro (19.11.2019) pro Stück erwerben können (Kaufnebenkosten unberücksichtigt). Allerdings hätte man schon kurz danach starke Nerven beweisen müssen.

Bedingt durch die Coronakrise korrigierte der Kurs der Trane-Papiere im März 2020 massiv und hatte sich zu seinem Tiefstand mit 66,50 Euro (23.03.2020) gegenüber dem Kaufkurs damit fast halbiert. Aber wie man heute erkennen kann, hätte sich ein Durchhalten allemal gelohnt.

Auf ihrem aktuellen Niveau von 392,10 Euro (19.11.2024) notiert die Trane-Aktie nämlich stolze 232 % höher als zum angenommenen Kaufzeitpunkt. Und es bedeutet, dass der Wert unserer Trane-Position in diesem Fünf-Jahres-Zeitraum auf erfreuliche 33.329 Euro angestiegen wäre.

Ich sehe Wiederholungspotenzial

Könnte die Aktie von Trane auch in den nächsten fünf Jahren den Markt mit ihrer Performance nochmals deutlich schlagen? Diese Chance ist meines Erachtens durchaus gegeben. Denn ich meine, dass wir es hier mit einem kerngesunden Unternehmen zu tun haben.

Die Nettomarge konnte seit 2020 wieder kontinuierlich erhöht werden und lag im letzten Geschäftsjahr bei 11,45 %. Als interessant kann man sicherlich auch den Free Cashflow ansehen. Dieser lag 2023 mit 2,09 Mrd. US-Dollar genau gesagt sogar leicht über dem Nettoergebnis von 2,02 Mrd. US-Dollar.

Schauen wir auf das laufende Jahr, dann erkennen wir, dass die Jahresprognose erst kürzlich das dritte Quartal in Folge angehoben wurde. Kein Wunder, bescheinigen Trane doch die letzten Quartalszahlen gegenüber den Vorjahreswerten ein Umsatzplus von 11 % und einen Gewinnanstieg von 23 %.

Womit man die Schätzungen der Analysten in beiden Disziplinen übertreffen konnte. Eine weitere gute Nachricht kommt von MarketScreener. Deren Experten sehen bei Trane schließlich nicht nur für das aktuelle, sondern auch für die beiden nächsten Jahre immer weitere Bestmarken bei Umsatz und Gewinn.

Und dies sollte uns keinesfalls verwundern. Das Unternehmen profitiert als Spezialist für Klimatechnik nämlich aktuell gleich von mehreren großen Trends. Etwa an der Zahl der im Moment stark wachsenden Rechenzentren. Denn all diese Datenzentren kommen nur schwerlich ohne eine entsprechende Klimatechnik aus.

Mit Kühlaggregaten für Lkw-Anhänger oder Schiffscontainer verfügt Trane zudem noch über ein weiteres lukratives Standbein. Und all diese Anlagen spülen in der Regel nicht nur einmal Geld in die Kasse. Hier sollte man wissen, dass Trane rund ein Drittel des Konzernumsatzes mit Wartung und Reparatur erzielt.

Es sieht in meinen Augen also ganz danach aus, als wenn man auch die nächsten fünf Jahre auf Trane und natürlich damit auch auf dessen Aktie zählen kann. Natürlich muss letztendlich aber jeder selbst entscheiden, ob er erfahren möchte, wie sich eine jetzige Investition bis 2029 tatsächlich entwickeln wird.

Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2024