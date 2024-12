EQS-Adhoc: Netfonds AG beschließt Emission einer Anleihe

EQS-Ad-hoc: Netfonds AG / Schlagwort(e): Anleihe

Netfonds AG beschließt Emission einer Anleihe



01.12.2024 / 21:37 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 MAR

NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN UND JAPAN SOWIE ANDEREN RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG UNZULÄSSIG WÄRE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Netfonds AG beschließt Emission einer Anleihe Hamburg, 01. Dezember 2024

- Der Vorstand der Netfonds AG („Gesellschaft“) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission einer Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren („Anleihe 2024/2029“) beschlossen. Die Gesellschaft wird voraussichtlich am 18. Dezember 2024 auf den Inhaber lautende, nicht nachrangige und nicht besicherte Schuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 1.000,00 mit Fälligkeit zum 18. Dezember 2029 und einem Zinssatz innerhalb der Spanne von 6,25 % bis 7,00 % p.a. begeben. Der Gesamtnennbetrag der öffentlich angebotenen Schuldverschreibungen beträgt bis zu EUR 30 Mio. Sowohl der endgültige Gesamtnennbetrag der zu begebenden Schuldverschreibungen als auch der jährliche Zinssatz werden auf Basis eines Bookbuilding-Verfahrens am Ende des Angebotszeitraums, voraussichtlich am 12. Dezember 2024, festgelegt und den Anleihegläubigern anschließend in einer Volumen- und Zinsfestsetzungsmitteilung mitgeteilt. Die Schuldverschreibungen sollen in den Handel im Quotation Board, einem Segment des Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse, einbezogen werden. Die Gesellschaft plant, den Nettoemissionserlös aus der Anleihe 2024/2029 unter anderem zum geplanten Erwerb eines Fondsinitiators durch ihre Tochtergesellschaft GSR GmbH und zur Finanzierung weiterer Akquisitionen zu verwenden.

Die Schuldverschreibungen sollen Anlegern im Wege eines öffentlichen Angebots in Luxemburg und Deutschland über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG und die Website der Gesellschaft öffentlich angeboten werden. Das öffentliche Angebot wird auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts erfolgen, den die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, voraussichtlich am 2. Dezember 2024 billigen und nach Deutschland notifizieren wird. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach seiner Billigung auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.netfonds-group.com/emissionen veröffentlicht. Darüber hinaus soll über die M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien eine prospektfreie Privatplatzierung der Schuldverschreibungen in ausgewählten Ländern gemäß den anwendbaren Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierungen erfolgen.

Der Angebotszeitraum für das öffentliche Angebot über die Website der Gesellschaft soll am 3. Dezember 2024 beginnen und am 12. Dezember 2024 (11:00 Uhr MEZ; wobei Zahlungseingänge bis 12:00 Uhr MEZ akzeptiert werden) enden und der Angebotszeitraum für das Öffentliche Angebot über die Zeichnungsfunktionalität soll am 3. Dezember 2024 beginnen und am 12. Dezember 2024 (13:00 Uhr MEZ) enden, jeweils unter der Voraussetzung der vorherigen Billigung und Notifizierung des Wertpapierprospekts durch die CSSF und jeweils vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung des Angebotszeitraum.

Wichtige Hinweise:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer geltenden Fassung („Prospektverordnung“) dar. Das öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage eines noch von der CSSF zu billigenden und an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) zu notifizierenden Wertpapierprospekts. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die CSSF ist dabei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der durch die CSSF zu billigende Wertpapierprospekt wird auf der Internetseite der Netfonds AG („Gesellschaft“) (www.netfonds-group.com/emissionen) und auf der Internetseite der Börse Luxemburg (www.luxse.lu) kostenfrei zugänglich sein.

Investoren wird empfohlen, den Wertpapierprospekt aufmerksam zu lesen, bevor sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu erwerben oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder Finanzberatern zu treffen.

Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere findet nur in Luxemburg und Deutschland statt. Insbesondere finden weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan statt. Außerhalb Luxemburgs und Deutschlands richtet sich das Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere nur an diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR und ist ausschließlich für diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR bestimmt, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne des Artikels 2(e) der Prospektverordnung („qualifizierte Anleger“) sind.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Sie ist weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot von Schuldverschreibungen vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben werden und richtet sich nur an Personen, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da die Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung („Order“), sind oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder (iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder übermittelt werden darf (alle diese Personen werden gemeinsam als „Relevante Personen“ bezeichnet). Diese Veröffentlichung ist im Vereinigten Königreich nur an Relevante Personen gerichtet. Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen aufgrund dieser Veröffentlichung nicht handeln und sich nicht auf diese verlassen. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit in Wertpapieren der Gesellschaft steht im Vereinigten Königreich nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt.

---

Kontakt

Netfonds AG

Heidenkampsweg 73

20097 Hamburg

Investor Relations

Philip Angrabeit

Tel.: +49 40 822 267 142

E-Mail: pangrabeit@netfonds.de

Über die Netfonds Gruppe

Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.

Ende der Insiderinformation

01.12.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Netfonds AG Heidenkampsweg 73 20097 Hamburg Deutschland Telefon: +49 40 822267 0 E-Mail: info@netfonds.de Internet: www.netfonds.de ISIN: DE000A1MME74 WKN: A1MME7 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Tradegate Exchange EQS News ID: 2041655

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2041655 01.12.2024 CET/CEST