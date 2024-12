ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Aroundtown auf 3,70 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Aroundtown von 2,90 auf 3,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bilanzrisiken seien geringer als bislang angenommen, schrieb Analyst Jonathan Kownator in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Erholung sei auf gutem Wege./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2024 / 00:56 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

