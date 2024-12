Rekordzahlen: Warum Disney jetzt wieder ein Kauf ist

Disney (WKN: 855686) hat jüngst die besten Zahlen seit Jahren vorgelegt: insgesamt 174 Mio. Streaming-Abonnenten bei Disney+ und Hulu, ein starker Free Cashflow und die Rückkehr zur Dividende zeigen, dass der Unterhaltungsriese zurück auf Wachstumskurs ist. Doch warum sind diese Entwicklungen gerade jetzt so bedeutend? Und was macht Disney aktuell attraktiver als viele seiner Konkurrenten?

In einem Marktumfeld, das von Unsicherheiten geprägt ist, stellt sich für uns Investoren eine Frage: Welche Unternehmen sind in der Lage, nicht nur zu überleben, sondern nachhaltig zu wachsen? Dieser Artikel zeigt dir, warum Disney jetzt als eine der spannendsten Investmentchancen im Medien- und Unterhaltungssektor gilt – und welche Zahlen das untermauern.

Ein starkes Fundament: Disneys Comeback im Streaming

Disney+ hat die Entwicklung im Streaming-Segment nachhaltig geprägt. Nachdem das Unternehmen in den vergangenen Jahren massiv investiert und hohe Verluste akzeptiert hat, konnte Disney+ im vierten Quartal 2024 erstmals einen operativen Gewinn von 253 Mio. US-Dollar erzielen. Besonders spannend: Rund 37 % der US-Abonnenten nutzen das werbefinanzierte Modell, das nicht nur kostengünstiger für Kunden ist, sondern auch höhere Margen für Disney generiert.

Disney hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: 1 Mrd. US-Dollar Gewinn im Streaming-Segment bis 2025. Damit positioniert sich Disney in direkter Konkurrenz zu Netflix, aber mit einer strategischen Stärke – der Monetarisierung seiner Inhalte über verschiedene Plattformen hinweg. Jeder neue Blockbuster wie „Inside Out 2“ oder „Deadpool & Wolverine“ erhöht nicht nur die Kinoeinnahmen, sondern treibt auch Abonnements bei Disney+ voran.

Das Kino-Comeback: Milliardenumsätze als Wachstumsmotor

Das Filmgeschäft zeigt sich nach pandemiebedingten Einbrüchen wieder in Bestform. 4 Mrd. US-Dollar Umsatz an den Kinokassen im laufenden Jahr markieren eine bemerkenswerte Leistung. Filme wie „Inside Out 2“ und „Deadpool & Wolverine“ waren nicht nur Kritikerlieblinge, sondern auch Publikumsmagneten.

Was macht Disney hier so einzigartig? Die Fähigkeit, Inhalte über unterschiedliche Kanäle zu monetarisieren. Ein erfolgreicher Film bringt nicht nur Kinoeinnahmen, sondern steigert auch Besucherzahlen in den Parks, Abonnements im Streaming und Merchandising-Erlöse. Keine andere Marke im Unterhaltungssektor ist so breit und profitabel aufgestellt.

Starker Cashflow: Die Basis für Wachstum

Ein Blick auf die Zahlen zeigt, wie solide Disney aufgestellt ist. Der Free Cashflow im vierten Quartal 2024 betrug 4,03 Mrd. US-Dollar, ein Plus von 17,5 % im Vergleich zum Vorjahr. 2022 schrieb Disney noch Cashflow-Werte von -1,19 Mrd. US-Dollar – ein Zeichen, wie weit das Unternehmen seit der Pandemie gekommen ist.

Diese Entwicklung ist besonders für Privatanleger wichtig, da ein hoher Cashflow die Grundlage für Dividendenzahlungen und künftige Investitionen bildet. Mit diesen Mitteln kann Disney seine strategischen Schwerpunkte wie den Ausbau des Streaming-Angebots oder die Weiterentwicklung der Parks und Kreuzfahrten konsequent umsetzen.

Schauen wir uns das Disney-Zahlenwerk genauer an

Nach einem Verlust von 460 Mio. US-Dollar im dritten Quartal 2023 konnte Disney im zweiten Quartal 2024 einen Gewinn von 2,62 Mrd. US-Dollar verbuchen. Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte sanken im dritten Quartal 2024 auf 366 Mio. US-Dollar – ein Zeichen für effizienteres Wirtschaften und reduzierte Belastungen durch frühere Akquisitionen.

Disney verzeichnete im dritten Quartal 2024 eine positive Veränderung des Netto-Betriebskapitals von 2,39 Mrd. US-Dollar, was auf eine starke Liquidität und verbessertes Forderungsmanagement hinweist. Mit Investitionen von 1,49 Mrd. US-Dollar im vierten Quartal 2024 zeigt Disney, dass es weiter in Infrastruktur und Innovation investiert, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.

Die Dividende: Neustart mit Potenzial

Disney hat 2024 erstmals seit Jahren wieder eine Dividende eingeführt – über das ganze Jahr insgesamt 0,75 US-Dollar je Aktie, was einer Dividendenrendite von 0,65 % entspricht. Im Vergleich zu einer durchschnittlichen Rendite von 0,26 % in den vergangenen fünf Jahren zeigt dies eine klare Verbesserung.

Wichtig ist die niedrige Ausschüttungsquote von 27 %, die Disney genügend finanziellen Spielraum für Investitionen lässt. Für langfristig orientierte Anleger bietet dies eine attraktive Mischung aus Dividendenstabilität und Wachstumschancen.

Disney hat große Pläne für 2025 und darüber hinaus

Filme wie „Avatar: Fire and Ash“ und „Zootopia 2“ sollen nicht nur Kinokassen füllen, sondern auch das gesamte Disney-Ökosystem stärken. Sieben neue Kreuzfahrtschiffe und eine Vielzahl von Park-Innovationen sind in Planung.

Ab 2025 wird ESPN als eigenständige Plattform im Streaming-Angebot integriert und soll neue Zielgruppen erschließen.

Auch bei Disney schlummern Risiken

Die wirtschaftspolitischen Maßnahmen in den USA könnten Disneys Freizeit- und Luxusgeschäft beeinträchtigen. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten sparen Konsumenten oft zuerst bei Freizeitaktivitäten, was Disneys Umsatz belasten könnte.

Disney hat jedoch bewiesen, dass es Herausforderungen meistern kann – und sich in einem hart umkämpften Markt behauptet.

Ist die Disney-Aktie aktuell unterbewertet?

Mein Bewertungsmodell sieht den fairen Wert der Disney-Aktie bei 125 Dollar, was zum aktuellen Kurs von 116 US-Dollar eine Unterbewertung von rund 7 % bedeutet. Im historischen Kontext zeigt sich, dass die Aktie derzeit auf einem der günstigsten Bewertungsniveaus der letzten fünf Jahre gehandelt wird.

Mein Fazit

Disney hat bewiesen, dass es nicht nur überleben, sondern wachsen und sich anpassen kann. Die jüngsten Rekordzahlen im Streaming-Segment, der starke Free Cashflow und die Rückkehr zur Dividende unterstreichen, dass das Unternehmen auf einem soliden Fundament steht. Mit 174 Mio. Streaming-Abonnenten und einer klaren Wachstumsstrategie im Film-, Park- und Technologiegeschäft zeigt Disney, dass es sowohl kreativ als auch operativ konkurrenzfähig bleibt.

Henning Lindhoff besitzt Aktien von Disney. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Netflix und Walt Disney.

Aktienwelt360 2024