Nach dem Rekordsprung über 20.000 Punkte am Vortag dürfte der Dax zur Wochenmitte versuchen, sich über dieser Marke zu halten. Unterstützung könnte er vom Schwergewicht SAP bekommen. Die Aktie dürfte von überraschend starken Geschäftszahlen des US-Kontrahenten Salesforce profitieren. Die SAP-Aktie ist der schwerste Titel im deutschen Leitindex.

Der X-Dax als vorbörslicher Indikator für den Dax lag knapp eine Stunde vor Handelsbeginn bei 20.020 Punkten und damit auf dem Niveau vom Vortagesschluss.

Fraglich ist, ob mit dem Erreichen der 20.000er-Marke eine Konsolidierung einsetzt und schlechte Nachrichten aus Wirtschaft und Politik wieder eine größere Rolle spielen.

Die technische Lage des Dax gebe derweil keine Hinweise auf eine Korrektur, das Hoch vom Vortag habe vielmehr den Aufwärtstrend bestätigt.

Die SAP-Aktie gewann vorbörslich auf Tradegate ein halbes Prozent. Sie profitierten verhalten davon, dass Salesforce nach dem dritten Geschäftsquartal für das Gesamtjahr etwas optimistischer geworden ist. Salesforce-Aktien waren am Vorabend nachbörslich um mehr als zehn Prozent nach oben gesprungen.

Atempause an der Wall Street

Nach den jüngsten Rekordhochs haben sich die US-Aktienmärkte am Dienstag eine Atempause gegönnt. Aktuelle Zahlen vom US-Arbeitsmarkt hatten kaum Auswirkungen auf die Leitindizes. So ist die Zahl der offenen Stellen im Oktober unerwartet deutlich gestiegen. Anleger warten bereits auf den am Freitag anstehenden monatlichen US-Arbeitsmarktbericht.

Asiens Börsen uneinheitlich

Die Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch keine einheitliche Richung eingeschlagen. Die Turbulenzen in Südkorea drückten auf die Stimmung. Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol hatte am Vortag vorübergehend das Kriegsrecht ausgerufen. Der Aktienmarkt stand dort unter Druck.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 39.276 + 0,07 Prozent Hang Seng 19.755 + 0,05 Prozent CSI 300 3.930 - 0,54 Prozent

Renten

Anleihenindex Rendite Veränderung Bund-Futures 134,96 - 0,06 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,052 - 0,22 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,237 + 0,33 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0512 + 0,03 Prozent USD / JPY 150,04 + 0,39 Prozent EUR / JPY 157,72 + 0,41 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 73,82 USD + 0,20 USD WTI 70,12 USD + 0,18 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 60 (55) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 130 (125) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 36 (35) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- EXANE BNP SENKT ZIEL FÜR SCHOTT PHARMA AUF 28 (36) EUR - 'NEUTRAL'

- HSBC HEBT FMC AUF 'BUY' - ZIEL 48 EUR

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 5,50 (4,80) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF 800 (680) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DHL GROUP AUF 42,50 (47) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 80 (85) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- JPMORGAN STREICHT DHL AUS 'ANALYST FOCUS LIST' - WACHSTUM 2025 'WENIGER KLAR'

- UBS HEBT ZIEL FÜR AROUNDTOWN AUF 3,30 (2) EUR - 'NEUTRAL'

- WDH/BAADER BANK HEBT HUGO BOSS AUF 'BUY' (ADD) - ZIEL 45 EUR

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SALESFORCE AUF 425 (400) USD - 'BUY'

- HSBC HEBT MERCK & CO AUF 'BUY' - ZIEL 130 USD

- CFRA SENKT BRISTOL-MYERS SQUIBB AUF 'HOLD' - ZIEL 60 USD

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SALESFORCE AUF 380 (340) USD - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT EPIROC AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 205 SEK

- BARCLAYS HEBT SCHINDLER AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 258 CHF

- BARCLAYS HEBT SPIRAX AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 8350 PENCE

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ABB AUF 42 (40) CHF - 'UNDERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ALSTOM AUF 9 (8) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ANDRITZ AUF 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 40 EUR

- BARCLAYS SENKT ARISTON AUF 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 3,81 EUR

- BARCLAYS SENKT SIGNIFY AUF 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 18 EUR

- HSBC SENKT BUNZL AUF 'HOLD' - ZIEL 3625 PENCE

- HSBC SENKT NOVARTIS AUF 'REDUCE' - ZIEL 82 CHF

- HSBC SENKT ST JAMES'S PLACE AUF 'REDUCE' - ZIEL 790 PENCE

- HSBC SENKT SWISS LIFE AUF 'REDUCE' - ZIEL 640 CHF

- JEFFERIES HEBT VICTREX AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 1140 (1100) PENCE

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ADYEN AUF 1797 (1695) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES STARTET ACCELLERON MIT 'HOLD' - ZIEL 49 CHF

- JEFFERIES STARTET BOSSARD MIT 'HOLD' - ZIEL 203 CHF

- JEFFERIES STARTET BURCKHARDT MIT 'BUY' - ZIEL 804 CHF

- JEFFERIES STARTET GEORG FISCHER MIT 'BUY' - ZIEL 82 CHF

- JEFFERIES STARTET SFS GROUP MIT 'BUY' - ZIEL 154 CHF

- JEFFERIES STARTET SULZER MIT 'BUY' - ZIEL 156 CHF

- JPMORGAN HEBT AGEAS AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 65 (55) EUR

- JPMORGAN HEBT ASR NEDERLAND AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 58 (54) EUR

- JPMORGAN HEBT SCOR AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 25 (20) EUR

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AEGON AUF 8 (7,65) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AXA AUF 42 (41,50) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DSV AUF 1800 (1685) DKK - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR EASYJET AUF 750 (660) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR GENERALI AUF 29 (26) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR IAG AUF 5 (3,40) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 25 (19) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 155 (140) CHF - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ZURICH AUF 470 (440) CHF - 'UNDERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT HELVETIA AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 170 CHF

- JPMORGAN SENKT NN GROUP AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 50 (63) EUR

- JPMORGAN SENKT SWISS LIFE AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 670 (720) CHF

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR AIR FRANCE-KLM AUF 10 (11,50) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR MOLLER-MAERSK AUF 8450 (9000) DKK - 'UNDERWEIGHT'

- JPMORGAN SETZT AEGON AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'

- JPMORGAN SETZT DSV AUF 'ANALYST FOCUS LIST'

- JPMORGAN SETZT IAG AUF 'ANALYST FOCUS LIST' UND 'POSITIVE CATALYST WATCH'

- MORGAN STANLEY SENKT MOLLER-MAERSK AUF 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 12200 DKK

- UBS HEBT FLUGHAFEN ZURICH AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 244 (205) CHF

- UBS HEBT ZIEL FÜR SODEXO AUF 101 (89,50) EUR - 'BUY'

- WDH/JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR EASYJET AUF 750 (680) PENCE - 'BUY'

Termine Unternehmen

09:00 GBR: Rio Tinto, Investor Seminar

11:30 DNK: Tryg, Capital Markets Day

13:30 CHE: Barry Callebaut, Hauptversammlung

22:00 DEU: Deutsche Börse überprüft turnusgemäß Zusammensetzung ihrer Dax-Indizes

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

USA: Foot Locker, Q3-Zahlen

Termine Konjunktur

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

01:30 JPN: Jibun PMI Dienste 11/24 (2. Veröffentlichung)

02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 11/24

09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 11/24

09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 11/24 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 11/24 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 11/24 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 11/24 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Erzeugerpreie 10/24

14:14 USA: ADP Beschäftigung 11/24

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 11/24 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 10/24

16:00 USA: ISM Services 11/24

16:00 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 10/24 (endgültig)

20:00 USA: Fed Beige Book

Redaktion onvista/dpa-AFX