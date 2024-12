Dow Jones Industrial Average® - Weißt Du wieviel Allzeithochs stehen?

Wie gut das Jahr 2024 tatsächlich war, bringt aber vor allem eine andere Auswertung auf den Punkt. So gelangen dem DAX® im bisherigen Jahresverlauf insgesamt 37 neue Allzeithochs. Jenseits des Atlantiks stehen für den S&P 500® sogar 59 neue Rekordstände zu Buche. Mit anderen Worten: Die amerikanischen Standardwerte haben statistisch gesehen mehr als einmal pro Woche den Ausbruch auf ein neues Allzeithoch vollzogen. Diese Betrachtung erinnert uns an ein Zitat von Morgan Housel, wonach „alle vergangenen Rückschläge als Chance erscheinen, während alle zukünftigen Rückschläge ein Risiko darstellen“. Für 2024 hat er absolut Recht, denn jede Korrektur war unter dem Strich eine Einstiegsgelegenheit. Der Luxus „nicht investiert zu sein“ hat dagegen Performance gekostet. Bekanntermaßen zählt ein neues Allzeithoch zu den besten Signalen der Technischen Analyse überhaupt. Entsprechend verharrt die Diskrepanz zwischen der fundamentalen Ausgangslage auf der einen und den puren Charts auf der anderen Seite auf einem extrem hohen Niveau. Kann dieser Trend einfach weiter anhalten – auch 2025? In der Konsequenz dürfte der Informationsbedarf auf Investorenseite stärker ausgeprägt sein denn je!

Dow Jones Industrial Average® (Daily)

Quelle: Refinitiv, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

