S&P 500® - Keine übertriebenen Renditeerwartungen

Nach zehn Jahren steht bereits mehr als eine Verdreifachung zu Buche. Mit einem Plus von 56 % bilden die Jahre 2023/24 zudem die beste 2-Jahres-Periode in diesem Jahrtausend. Diese Bilderbuchperformance verschärft das „Problem“ noch zusätzlich und wird später nochmal ein Thema werden. Hüten Sie sich deshalb davor, den Anstiegswinkel der letzten Jahre für „bare Münze“ zu nehmen und die Erwartungshaltung der letzten Jahre einfach fortzuschreiben. Wenn Anlegerinnen und Anleger für den Rest der Dekade die gleiche Steigung – sprich einen Kursertrag von 12,5 % p.a. – unterstellen, dann stünde der S&P 500® Ende 2029 bei einem Indexstand von 10.800 Punkten. Im Technologiebereich fällt das Zahlenspiel noch extremer aus. So summiert sich das Kursplus seit 2009 beim Nasdaq-100® sogar auf über 19 % p.a. Inwieweit eine Fortsetzung des Sprints der letzten Jahre realistisch ist, muss jede Marktteilnehmerin und jeder Marktteilnehmer mit sich selbst ausmachen. Ungeachtet möglicher charttechnischer Weichenstellungen plädieren wir jedoch dafür, dass sich die „eitel Sonnenschein“-Phase der letzten sechzehn Jahre nicht unbegrenzt fortsetzen wird. Vielmehr gehen wir in Zukunft von deutlich geringeren Aktienerträgen aus. „Passives Investieren“ dürfte deshalb vor Herausforderungen stehen.

S&P 500® (Quarterly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

