Zwei große Ladeparks für E-Lkw eröffnet

HERMSDORF/VOCKERODE (dpa-AFX) - Der Aufbau der Ladeinfrastruktur für E-Lkw geht voran. An zwei wichtigen Autobahnen in Sachsen-Anhalt und Thüringen sind größere Ladeparks für den Schwerlastverkehr eröffnet worden, wie der Betreiber Milence mitteilte. Nach Daten der bundeseigenen Now GmbH sollen bis Ende des Jahres an 36 Standorten in Deutschland 216 Ladepunkte für E-Lkw entstehen. Dabei geht es aber teilweise auch um geringere Leistung.

Die nun eröffneten Projekte gehörten zu den bislang größten Parks, sagte eine Now-Sprecherin. Nach Angaben von Milence sind es "die ersten beiden hochmodernen öffentlichen Ladeparks in Deutschland". Milence wurde von den Lkw-Herstellern Daimler Truck , Traton und Volvo gegründet.

An der A4 am Hermsdorfer Kreuz in Thüringen können künftig acht Lastwagen parallel laden. An der A9 zwischen Leipzig und Berlin, in Vockerode in Sachsen-Anhalt, sind es vier Ladebuchten. Die Hochleistungslader erreichen eine Leistung von bis zu 400 Kilowatt. Damit könne ein E-Lkw in unter einer Stunde aufgeladen werden, hieß es.

Auch andere Hersteller haben Pläne

Die Bundesregierung will künftig 350 Ladestandorte mit insgesamt rund 4.200 Ladepunkten schaffen. Im September begann eine Ausschreibung für den Betrieb von Ladeinfrastruktur an 130 unbewirtschafteten Rastplätzen. Der Rest soll an bewirtschafteten Rastplätzen gebaut werden.

Auch andere Lkw-Hersteller beschäftigen sich mit dem Thema: so möchte MAN gemeinsam mit dem Energieversorger Eon in mehreren Ländern 170 Standorte mit 400 Ladepunkten aufbauen, 125 Standorte davon in Deutschland. Milence plant europaweit 1.700 Hochleistungsladepunkte bis zum Jahr 2027.

Die Hersteller sind bei der Entwicklung von E-Lkw schon relativ weit. Als Hemmnis gilt bislang das fehlende Ladenetz. Hierfür braucht man neben Platz an meist ohnehin schon überfüllten Rastplätzen auch Netzanschlüsse./dhu/DP/ngu