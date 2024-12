S&P 500® - Wahl bis „midterms“: Klassische Dürreperiode?

Als ein absolutes „Highlight“ hatten wir in den letzten beiden Jahresausblicken auf den idealtypischen Investmentzeitraum von der US-Zwischenwahl bis zum eigentlichen Wahltermin des US-Präsidenten hingewiesen. Zur Erinnerung: Wenn Anlegerinnen und Anleger die „midterms“ genutzt hätten, um per Ende November in den S&P 500® einzusteigen, und diese Longengagements zwei Jahre bis nach der eigentlichen Präsidentenwahl gehalten hätten, dann wäre ein solches Investment seit 1945 in 95 % aller Fälle erfolgreich gewesen. Nur ein einziges Mal – von 2006 bis 2008 – mussten die US-Standardwerte in diesen 2-Jahres-Perioden Kursverluste hinnehmen. Die „midterms“ markieren in der historischen Rückspiegelbetrachtung also den Startpunkt eines recht stressfreien Investmentzeitraumes mit einem durchschnittlichen Kursplus von 25 %. Dagegen kann der S&P 500® von der Präsidentenwahl bis zu den „midterms“ seit dem 2. Weltkrieg um lediglich 13,5 % zulegen. Das ist im historischen Vergleich eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung. Das 1. Quartal bringt im Mittel sogar Kursverluste von -0,33 %. Da die Rally bis zur US-Wahl 2024 mit einem Plus von fast 48 % sogar die beste in diesem Jahrtausend war, könnte das folgende „Performance-Loch“ 2025 möglicherweise sogar stärker ausfallen.





Zum gesamten Jahresausblick für Aktien Teil 2





S&P 500® (Annually)

Quelle: Refinitiv, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

