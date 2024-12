EQS-News: DBAG investiert in Great Lengths, einen führenden italienischen Hersteller hochwertiger Echthaar-Extensions für professionelle Stylisten

EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Private Equity

DBAG investiert in Great Lengths, einen führenden italienischen Hersteller hochwertiger Echthaar-Extensions für professionelle Stylisten

Gemeinsame Investition mit der Gründerfamilie Antonino

Ziel ist der Ausbau der globalen Präsenz von Great Lengths und die Stärkung der Verpflichtung zu nachhaltigem Luxus

Investitionen in Mitarbeiter und Wachstum: Rekrutierung erstklassiger Fachkräfte und Ausbau des Vertriebs als zentrale Säulen der Wachstumsstrategie

Vierte Plattforminvestition: DBAG baut Präsenz in Italien weiter aus

Frankfurt am Main/Mailand, 9.Dezember 2024. Der DBAG Fund VIII, ein von der Deutschen Beteiligungs AG („DBAG“) beratener Fonds, investiert in Great Lengths, einen renommierten italienischen Hersteller hochwertiger Echthaar-Extensions, die an professionelle Friseursalons in der ganzen Welt vertrieben werden. Die Gründerfamilie wird über eine Reinvestition eine erhebliche Minderheitsbeteiligung an Great Lengths behalten und setzt damit ein Zeichen des Vertrauens in den anhaltenden Erfolg des Unternehmens.

Erstklassiger B2B-Anbieter mit globaler Reichweite im Luxussegment

Great Lengths ist ein mittlerweile in der zweiten Generation familiengeführtes Erfolgsunternehmen. Der 1992 in Rom gegründete Hersteller hochwertiger Echthaar-Extensions hat sich als weltweit führender Anbieter im B2B-Segment fest etabliert. Grundlage des Erfolgs und des ausgezeichneten Rufs des Premium-Anbieters ist die vertikal integrierte Produktion, die Great Lengths bei Produktqualität und Bezugskanälen entscheidende Wettbewerbsvorteile verschafft. Mit diesem Ansatz hat das Unternehmen auch sein ESG-Profil geschärft: dank ressourcenschonender Produktionstechnologien und hoher ethischer Standards hat sich das Unternehmen ein „B Corporation“-Siegel erarbeitet.

2023 erwirtschaftete Great Lengths eine Gesamtleistung von mehr als 47 Millionen Euro. Die internationale Reichweite zeigt sich in einem Exportanteil an den Umsatzerlösen von 93 Prozent. Ein Schlüsselmarkt ist dabei die DACH-Region.

Fabio Antonino, CEO von Great Lengths, sagt: „Wir freuen uns sehr darauf, unser globales Wachstum gemeinsam mit der DBAG voranzutreiben. Das Know-how und die Ressourcen der DBAG werden uns auf unserem Weg ein ganzes Stück nach vorne bringen.“

„Die Beteiligung an Great Lengths fügt sich nahtlos in unsere Strategie der Zusammenarbeit mit Gründerfamilien ein, die ehrgeizige Wachstumsziele verfolgen und der Nachhaltigkeit verpflichtet sind. Wir freuen uns, das Unternehmen in seiner nächsten Wachstumsphase begleiten zu dürfen“, so Tom Alzin, Sprecher des Vorstands der Deutschen Beteiligungs AG.

„Die Kombination aus dem einzigartigen Wertversprechen von Great Lengths und unserem strategischen Weitblick schafft enormes Wachstumspotenzial. Besondere Chancen sehen wir in einer geografischen Expansion in weitere Regionen und im Ausbau des Produktangebots“, erklärt Giovanni Revoltella, Managing Director von DBAG Italia.



Die seit 1985 börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) ist eines der renommiertesten Private-Equity-Unternehmen Deutschlands. Als Investor und Fondsberater liegt der Investitionsschwerpunkt der DBAG traditionell im Mittelstand mit einem Fokus auf gut positionierten Unternehmen mit Entwicklungspotenzial, vorrangig in der DACH-Region. Branchenschwerpunkte liegen auf Produzenten von Industriegütern, Industriedienstleistern und IndustryTech-Unternehmen – also Unternehmen, deren Produkte Automatisierung, Robotertechnik und Digitalisierung ermöglichen – sowie Unternehmen aus den Branchen IT-Services, Software, Healthcare, Umwelt, Energie und Infrastruktur. Seit 2020 ist die DBAG auch in Italien mit einem eigenen Büro in Mailand vertreten. Das vom DBAG-Konzern verwaltete oder beratene Vermögen beträgt rund 2,7 Milliarden Euro. ELF Capital ergänzt das Angebot der DBAG an flexiblen Finanzierungslösungen für den Mittelstand um privates Fremdkapital.



Deutsche Beteiligungs AG

Senior Manager, Investor Relations & Public Relations · Youssef Zauaghi

Untermainanlage 1 · 60329 Frankfurt am Main

Tel. +49 69 95 787-363 · +49 175 7032271 (mobil)

E-Mail: youssef.zauaghi@dbag.de

Kontakt:

Dr. Matthias Döll

Shareholder Relations

E-Mail: Matthias.Doell@dbag.de

Telefon: +49 69 95787 376

