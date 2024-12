EQS-News: Drägerwerk AG & Co. KGaA: Veränderungen im Vorsitz der Dräger-Aufsichtsräte

EQS-News: Drägerwerk AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie

Drägerwerk AG & Co. KGaA: Veränderungen im Vorsitz der Dräger-Aufsichtsräte



11.12.2024 / 14:06 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veränderungen im Vorsitz der Dräger-Aufsichtsräte

Lübeck – Stefan Lauer, aktuell Vorsitzender aller Dräger-Aufsichtsräte, hat sich aus gesundheitlichen Gründen dazu entschieden, seinen Vorsitz zum Ende des Jahres abzugeben. Die Aufsichtsratsgremien haben diesem Vorgehen in ihren heutigen Sitzungen zugestimmt und folgende Beschlüsse gefasst:

Den Vorsitz im Aufsichtsrat der Drägerwerk AG & Co. KGaA wird ab dem 1. Januar 2025 Maria Dietz übernehmen, die seit 2018 Mitglied des Aufsichtsrats ist. Den Vorsitz in allen anderen Gremien (Gemeinsamer Ausschuss der Drägerwerk AG & Co. KGaA, Aufsichtsrat der Dräger Safety AG & Co. KGaA und Aufsichtsrat der Dräger Safety Verwaltungs AG) wird Professor Thorsten Grenz übernehmen, der seit 2008 Mitglied in allen fünf Aufsichtsräten war und Vorsitzender des Prüfungsausschusses ist und bleibt. Im Aufsichtsrat der Drägerwerk Verwaltungs AG wird Stefan Lauer unverändert Vorsitzender bleiben.

Stefan Dräger, Vorstandsvorsitzender der Drägerwerk Verwaltungs AG: „Ich bin sehr froh über diese Teamleistung des Aufsichtsrates. So können wir die Handlungsfähigkeit des Unternehmens sicherstellen und dem heutigen Vorsitzenden die Heilung ermöglichen. Ich danke Maria Dietz und Thorsten Grenz für die Bereitschaft, zusätzliche Verantwortung zu übernehmen, und wünsche Stefan Lauer gute Gesundheit.“

Nach vollständiger Genesung von Stefan Lauer werden die Gremien erneut über ihren Vorsitz beschließen.

11.12.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Drägerwerk AG & Co. KGaA Moislinger Allee 53-55 23558 Lübeck Deutschland Telefon: +49 (0)451 882-0 Fax: +49 (0)451 882-2080 E-Mail: info@draeger.com Internet: www.draeger.com ISIN: DE0005550602, DE0005550636 (Vorzugsaktien) WKN: 555060, 555063 (Vorzugsaktien) Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2049069

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2049069 11.12.2024 CET/CEST