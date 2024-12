EQS-News: New York Life Investments und seine europäische Tochtergesellschaft Candriam kündigen strategische Partnerschaft mit Andera Partners an

EQS-News: Andera Partners / Schlagwort(e): Private Equity

Andera Partners erweitert das 65-Milliarden-US-Dollar-Angebot von New York Life Investments im Bereich Alternatives

Frankfurt/Zürich, 12. Dezember 2024 - New York Life Investments, Candriam und Andera Partners (Andera) haben heute Pläne für eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben. Im Rahmen der Vereinbarung plant New York Life Investments, ein diversifizierter globaler Vermögensverwalter mit 750 Milliarden US-Dollar[1] Assets under Management, über seine internationalen Tochterfirmen eine 40-prozentige Minderheitsbeteiligung an Andera zu erwerben.

Andera ist ein europäischer Spezialist für Private-Equity-Beteiligungen im Mid-Market-, Wachstums- und Small-Market-Segment sowie für Mezzanine-Finanzierungen, Life Sciences Risikokapital und Infrastruktur für die Energiewende. Das Unternehmen verwaltet ein Vermögen von 4,3 Milliarden Euro für institutionelle und private Anleger.

„Mit dieser Partnerschaft wollen wir unsere Kapazitäten im Bereich der alternativen Anlagen erweitern, um die steigende Nachfrage nach Private-Equity-Investments bei institutionellen und privaten Anlegern zu bedienen,“ sagte Naïm Abou-Jaoudé, CEO von New York Life Investment Management. „Das erfahrene Team von Andera hat eine erfolgreiche institutionelle Plattform aufgebaut, die unser Angebot im Bereich Alternatives ergänzt und erweitert. Wir freuen uns, Andera in unserer Familie globaler Tochtergesellschaften willkommen zu heißen.“

Die strategische Partnerschaft erweitert das Private-Markets-Angebot von New York Life Investments in Höhe von 65[2] Milliarden US-Dollar. Weitere angeschlossene Partner sind die US-amerikanische Private-Equity- und Private-Debt-Firma Apogem Capital LLC, der europäische Immobilienmanager Tristan Capital Partners LLP und der europäische Private-Credit-Spezialist Kartesia Management S.à r.l.

Andera sieht in der Partnerschaft die Chance, seinen Kundenstamm zu erweitern und seine europäischen und internationalen Private-Equity-Strategien weiterzuentwickeln, indem es das Vertriebsnetz, die globale Präsenz und die operativen Ressourcen von Candriam und New York Life Investments nutzt.

„Anderas fundiertes Fachwissen und seine Erfolgsbilanz fügen sich nahtlos in das Engagement von Candriam ein, innovative und ertragreiche Anlagelösungen anzubieten,“ so Vincent Hamelink, CEO von Candriam. „Diese Partnerschaft eröffnet neue Chancen für unsere Kunden, indem sie unser Angebot um den Bereich des europäischen Private Equity erweitert. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und darauf, gemeinsam erfolgreich zu sein und unseren Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten.“

„Die Partnerschaft mit Candriam und New York Life Investments passt perfekt zu den strategischen Ambitionen von Andera Partners,“ kommentierten Laurent Tourtois und Raphaël Wisniewski, Managing Partners bei Andera Partners. „Dies ist nicht nur eine Würdigung der Leistung von Andera, sondern auch eine einzigartige Gelegenheit, sich mit so angesehenen und starken Institutionen zusammenzuschließen. Dies ist der Beginn einer neuen Ära der Internationalisierung für Andera Partners in einem Marktumfeld, das durch schnelles Wachstum und Konsolidierung gekennzeichnet ist. Wir wollen eine Schlüsselrolle bei der Finanzierung der Wirtschaft spielen, das Wachstum der europäischen KMUs fördern und medizinische Innovation und die Energiewende voranbringen. Candriam und New York Life Investments sind führende Unternehmen mit starker internationaler Präsenz und Netzwerken, deren Werte mit unseren übereinstimmen. Sie sind ideale Partner, um unser Wachstum zu beschleunigen. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Kunden, unsere Teams, unsere Portfoliounternehmen und unser gesamtes Ökosystem von dieser Partnerschaft nachhaltig profitieren werden.“

Die Transaktion erfolgt vorbehaltlich der üblichen Konsultationen mit den zuständigen Arbeitnehmervertretungen, der Erfüllung der Vertragsbedingungen sowie der behördlichen Genehmigungen. Das Closing soll in der ersten Hälfte des Jahres 2025 erfolgen. Zu den Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Über New York Life Investments

Mit einem verwalteten Vermögen von 750 Milliarden US-Dollar zum 30. September 2024 besteht New York Life Investments, einer der 30 größten Vermögensverwalter von Pensions & Investments[3], aus den angeschlossenen globalen Vermögensverwaltungsgeschäften seiner Muttergesellschaft New York Life Insurance Company und bietet seinen Kunden über seine angeschlossenen Boutiquen Zugang zu spezialisierten, unabhängigen Anlageteams. New York Life Investments engagiert sich für seine Kunden durch eine Kombination aus den unterschiedlichen Perspektiven seiner Boutiquen und einem langjährigen Fokus auf nachhaltige Beziehungen.

Über Candriam

Candriam steht für "Conviction ANDResponsibility In Asset Management" und ist ein globaler Multi-Spezialist Manager sowie ein anerkannter Vorreiter und eines der führenden Unternehmen im nachhaltigen Investieren seit 1996. Mit einem Team aus über 600 Mitarbeitern managt Candriam ein Vermögen von über 149 Milliarden Euro[4]. Das Unternehmen hat Investmentzentren in Luxemburg, Brüssel, Paris und London und betreut Kunden in über 20 Ländern in Kontinentaleuropa, im Vereinigten Königreich und im Mittleren Osten. Candriam bietet innovative Investmentlösungen[5] in vielfältigen Kernbereichen: Anleihen, Aktien, Alternative-Strategien und Asset-Allokation, mit einem breit gefächerten und innovativen Angebot an ESG-Strategien in allen angebotenen Assetklassen.

Candriam ist ein Unternehmen der New York Life Investments Company. New York Life Investments[6] ist einer der größten Asset-Manager weltweit[7]. Für weitere Informationen siehe www.candriam.com.

Über Andera Partners

Andera Partners wurde vor über 20 Jahren gegründet und ist ein wichtiger Akteur im Bereich der Private-Equity-Investments in private Unternehmen in Frankreich und auf internationaler Ebene. Seine Teams verwalten 4,3 Milliarden Euro an Investitionen in Wachstums- und Buyout-Kapital, Life Science, sponsorenlose Transaktionen und im Bereich des ökologischen Wandels.

Andera Partners hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen und deren Manager beim starken und nachhaltigen Wachstum zu unterstützen. Die Qualität der Leistung, die Andera seinen Anlegern bieten, beruht auf einer starken Partnerschaft zwischen den Unternehmern in seinen Portfolios und seinen Teams, die auf gemeinsamen Werten basiert. Leistung durch kollektives Engagement, die „Macht des Und“, ist die DNA von Andera Partners.

Andera Partners mit Sitz in Paris und Büros in Antwerpen, Madrid, Mailand und München zählt 115 Mitarbeiter, davon 72 Investmentexperten.

Für weitere Informationen siehe: www.anderapartners.com

Kontakte zur Presse:

Candriam:

Jennifer Spivey / + 44 (0) 7852 585 168 / Jennifer.spivey@candriam.com

NEW YORK LIFE INVESTMENTS:

Luke Shane / +1-857-205-5587 / Luke_I_Shane@newyorklife.com

Andera:

Nicolas Delsert / +33 6 22 67 71 17 / n.delsert@anderapartners.com

Dr. Cora Kaiser, Dr. Johanna Kobler / +49 210 228 0 / andera@mc-services.eu

[1] Ab dem 30. September 2024

[2] 64,5 Mrd. USD bis zum 30. September 2024.

[3] New York Life Investment Management rangiert auf Platz 26 der größten institutionellen Investmentmanager in Pensionen & Investments' Largest Money Managers 2024 veröffentlicht im Juni 2024, basierend auf weltweiten institutionellen AUM zum 31.12.23. Für die Erstellung und Verbreitung dieses Rankings wurde weder direkt noch indirekt eine Vergütung gezahlt.

[4] Stand 30. Juni 2024. Zum 31.12.2022, die AUM-Methode von Candriam umfasst nun bestimmte Vermögenswerte, wie z. B. nicht-diskretionäres AUM, externe Fondsauswahl, Overlay-Dienste, einschließlich ESG-Screening-Dienste, Beratungsdienste, White-Labelling-Dienste und Modellportfolio-Bereitstellungsdienste, die nicht als regulatorisches verwaltetes Vermögen gemäß der Definition im SEC-Formular ADV gelten. Die AUM werden in EUR angegeben.

[5] Nicht alle Produkte und Dienstleistungen sind für alle Investoren in allen Regionen verfügbar.

[6] „New York Life Investments ist eine Dienstleistungsmarke, die von New York Life Investment Management Holdings LLC und ihrer Tochtergesellschaft New York Life Investment Management LLC verwendet wird. Beide sind hundertprozentige indirekte Tochtergesellschaften der New York Life Insurance Company.

[7] Quelle: New York Life Investments ist die Nummer 26 der weltweit größten Vermögensverwalter laut Pensions & Investments, Juni 2024. Grundlage der Rankings ist das weltweit verwaltete institutionelle Vermögen, Stand Ende 2023. Verwaltetes Vermögen von New York Life Investments einschließlich der verwalteten Vermögen aller verbundenen Investmentberater.

