ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Schott Pharma auf 28 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Schott Pharma von 32 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aussichten für 2025 seien durchwachsen, schrieb Analystin Victoria Lambert in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick. Das niedrigere Kursziel resultiert aus der gesunkenen Branchenbewertung im vierten Quartal./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2024 / 17:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

