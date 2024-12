IRW-News: Karbon-X Corp: CM-Equity AG schließt mit Karbon-X Partnerschaft für 100%igen Emissionsausgleich

IRW-PRESS: Karbon-X Corp: CM-Equity AG schließt mit Karbon-X Partnerschaft für 100%igen Emissionsausgleich

Über ihre Partnerschaft mit Karbon-X signalisiert die CM-Equity AG ihr kompromissloses Bekenntnis zur Förderung von Innovation und wirksamer Nachhaltigkeit

CALGARY, AB / ACCESSWIRE / 16. Dezember 2024 / CM-Equity AG, eine führende Investmentgesellschaft mit Sitz in München (Deutschland), gibt mit Stolz bekannt, dass sie ihre Treibhausgasemissionen über eine Partnerschaft mit Karbon-X, einen weltweit führenden Anbieter von Lösungen für den Kohlenstoffausgleich, zu 100 % kompensieren wird. Mit diesem Schritt signalisiert die CM-Equity AG ihr klares Bekenntnis zu Nachhaltigkeit und ihre proaktiven Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77809/KarbonXNR1216_DEPRcom.001.png

Die Emissionsausgleichsinitiative der CM-Equity AG umfasst die nachfolgenden Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen, die in den Greenhouse Gas (GHG) Protocol Standards beschrieben werden:

Scope 1 - Direkte Emissionen: Kraftstoffe

Scope 2 - Indirekte Emissionen: Elektrizität

Scope 3 - Emissionen entlang der Wertschöpfungskette: Übertragungs- und Verteilungsverluste; Materialverbrauch; sämtliche Transporte auf dem Luftweg

Die maßgeschneiderten Kohlenstoffausgleichslösungen von Karbon-X stellen sicher, dass die Emissionen der CM-Equity AG durch die Finanzierung wirkungsvoller, von Dritten zertifizierter Projekte vollständig kompensiert werden. Diese Projekte werden sorgfältig ausgewählt, um den globalen Nachhaltigkeitszielen zu entsprechen und messbare positive Umweltauswirkungen zu erzielen. Alle Kompensationsprojekte werden nach dem Verra Standard verifiziert, um ein Höchstmaß an Transparenz und Verantwortlichkeit zu gewährleisten.

Bekenntnis zu Transparenz und Wirkung: Wenn man etwas bewirken will, ist es wichtig, authentisch zu handeln und auf eine transparente und unmissverständliche Weise zu zeigen, was man tut, so CEO Michael Kott. Wenn wir von CM-Equity unseren CO2-Fußabdruck kompensieren, wollen wir die Ausgleichszertifikate nur von vertrauenswürdigen Quellen kaufen. Karbon-X ist für uns als Marktführer und vertrauenswürdiger ESG-Partner von mehreren Branchen das beste Unternehmen auf seinem Spezialgebiet.

Mit dieser Partnerschaft verdeutlicht die CM-Equity AG ihre proaktive Haltung bei der Förderung der Umweltverantwortung innerhalb des Finanzsektors. Durch den Ausgleich von Emissionen, die im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit und entlang ihrer Wertschöpfungskette entstehen, setzt sie ein starkes Zeichen für Unternehmen in aller Welt.

Über CM-Equity AG: CM-Equity AG ist ein familiengeführter Frühphaseninvestor, der sich auf börsennotierte und private Kleinstunternehmen (Microcaps) und Neugründungen (Start-Ups) konzentriert. Mit einer strategischen Beteiligung als Hauptinvestor bei Karbon-X, der rund 6 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien hält, demonstriert die CM-Equity AG ihr kompromissloses Bekenntnis zur Förderung von Innovation und wirksamer Nachhaltigkeit. Wir gehen Partnerschaften mit außergewöhnlichen, leidenschaftlichen und ethisch motivierten Unternehmern ein, die sich an den transformativen Megatrends von heute orientieren, um eine bessere Zukunft zu gestalten.

Über Karbon-X: Karbon-X ist ein Weltmarktführer im Bereich des Kohlenstoffausgleichs und Anbieter von innovativen Lösungen, die sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen in die Lage versetzen, Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen. Mit seinem Schwerpunkt auf Transparenz, wissenschaftlich fundierten Methoden und messbaren Auswirkungen ermöglicht Karbon-X seinen Kunden, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und gleichzeitig den globalen ökologischen Fortschritt zu fördern.

