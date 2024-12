IRW-News: Vortex Energy Corp.: Vortex Energy gibt wichtige Erkenntnisse aus der Protokollierung und Analyse von Bohrkernen aus dem Salzprojekt Robinsons River bekannt

IRW-PRESS: Vortex Energy Corp.: Vortex Energy gibt wichtige Erkenntnisse aus der Protokollierung und Analyse von Bohrkernen aus dem Salzprojekt Robinsons River bekannt

Kernanalyse hebt wichtige geologische Merkmale hervor, die das Wasserstoffspeicherpotenzial im Salzprojekt Robinsons River begünstigen

Vancouver, B.C., 16. Dezember 2024 / IRW-Press / Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX | OTC: VTECF | FWB: AA3) (Vortex oder das Unternehmen) freut sich, den Abschluss der Protokollierung und der vorläufigen Analyse von Bohrkernproben aus Bohrloch VW231 auf dem Salzprojekt Robinsons River (das Projekt) in Neufundland bekannt zu geben. Diese Arbeiten erfolgten in Zusammenarbeit mit Dr. Hassan Dehghanpour und seinem Forschungsteam an der University of Alberta im Rahmen einer NSERC Alliance-Forschungspartnerschaft. Die Ergebnisse unterstreichen die geologische Eignung des Standorts für die unterirdische Wasserstoffspeicherung (UHS).

Hauptziel der Studie war es, die Eignung und Sicherheit der Nutzung des Salzstocks in der Robinsons River Formation für die Wasserstoffspeicherung zu bewerten. Zu diesem Zweck wurden die strukturelle Integrität des Salzstocks, die Abdichtungskapazität der darüber liegenden Gesteinsschichten und die möglichen geochemischen Wechselwirkungen zwischen der Salzformation und dem gespeicherten Wasserstoff untersucht. Die Proben wurden aus Bohrloch VW231 entnommen, das bis in eine Tiefe von 608 Metern gebohrt wurde und in der Salzgesteinsschicht endete, bevor es die reine Halitlagerstätte erreichte. Die Proben wurden anhand fortschrittlicher Techniken analysiert, darunter:

- Dünnschliffmikroskopie: Lieferte detaillierte Einblicke in die Morphologie der Mineralkörner und die Ablagerungsgeschichte.

- Röntgenbeugung (XRD): Identifizierte die Mineralzusammensetzung und bestätigte Halit als dominante Phase.

- Raman-Spektroskopie: Grenzte wichtige Minerale wie Gips und Anhydrit ab und stellte organisches Material fest, einschließlich Bitumen.

- Rasterelektronenmikroskopie (SEM): Analysierte die Mikrostrukturen und offenbarte Verunreinigungen wie Kali und Karbonate in der Halitmatrix.

- Analyse der unlöslichen Minerale: Quantifizierte den Verunreinigungsgrad, wobei im Schnitt ein Anteil von 20 % an unlöslichem Material in den Halitschichten festgestellt wurde.

Die Analyse zeigte, dass die darüber liegenden Gips- und gemischten Tonsteinschichten, die hauptsächlich aus unlöslichen Mineralen bestehen, hervorragende Dichtungseigenschaften aufweisen, die für die Einschließung von Wasserstoff unerlässlich sind. Die Kernproben wiesen keine vertikalen oder horizontalen Brüche auf, was die strukturelle Integrität des Deckgesteins und seine Fähigkeit, einen Gasaustritt zu verhindern, bestätigte. Darüber hinaus konnten seltene Minerale wie Clinoatacamit und Antarcticit festgestellt werden, die Aufschluss über die komplexe geochemische Entwicklung des Standorts geben. Das Vorkommen von Bitumen in den Halitschichten ist ein weiterer Hinweis auf die reiche Ablagerungsgeschichte und das Potenzial für den Erhalt von Kohlenwasserstoffen.

Die vorläufigen Ergebnisse bieten uns wertvolle Erkenntnisse über die geologische Eignung des Projekts für die unterirdische Wasserstoffspeicherung, so Paul Sparkes, CEO von Vortex Energy Corp. Diese Erkenntnisse sind ein wichtiger Schritt bei der Bewertung des Potenzials des Standorts und der Erfüllung der technischen Anforderungen für eine sichere und effiziente Speicherung.

Nächste Schritte

Vortex Energy bereitet sich nun auf fortgeschrittene Untersuchungen vor, darunter die Analyse von Flüssigkeitseinschlüssen und Experimente zur Bewertung der Wechselwirkung von Wasserstoff mit Mineralen unter verschiedenen Temperatur- und Druckbedingungen. Das Ziel dieser Arbeiten besteht darin, das geologische Modell zu verfeinern und die Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Standorts für UHS zu bestätigen. Das Projekt ist ein wesentlicher Bestandteil des Engagements von Vortex Energy, innovative, nachhaltige Energielösungen voranzutreiben. Durch die Zusammenarbeit mit akademischen Partnern wie der University of Alberta wird sichergestellt, dass die Weiterentwicklung des Projekts auf modernsten Forschungsmethoden gründet.

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., Technical Advisor des Unternehmens, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft, verifiziert und genehmigt. Zur Verifizierung prüfte Herr Suchan den detaillierten Bericht, nahm an einer Präsentation der Ergebnisse teil und hatte die Möglichkeit, dem Verfasser des Berichts direkt Fragen zu stellen, um so die Genauigkeit und Zuverlässigkeit sicherzustellen.

Über Vortex Energy Corp.

Vortex Energy Corp. ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in Nordamerika gerichtet ist. Das Unternehmen widmet sich derzeit dem Ausbau des Salzprojekts Robinsons River, das insgesamt 942 Claims mit einer Gesamtfläche von 23.500 Hektar umfasst und rund 35 km südlich der Stadt Stephenville in der Provinz Neufundland und Labrador liegt. Es ist davon auszugehen, dass sich das Salzprojekt Robinsons River für die Speicherung sowohl von Salz als auch von Wasserstoff in Salzkavernen eignet. Das Unternehmen sondiert auch Technologien zur effizienten Speicherung von Wasserstoff oder Energie in Salzkavernen. Das Unternehmen bemüht sich derzeit auch um den Ausbau seines Urankonzessionsgebiets Fire Eye im Athabasca-Becken, einer Region, die weltweit für ihre Uranvorkommen bekannt ist.

Für weitere Informationen sind Anleger angehalten, die Unterlagen des Unternehmens unter www.sedar.com einzusehen.

Für das Board of Directors

Paul Sparkes

CEO, Vortex Energy Corp.

+1 (778) 819-0164

info@vortexenergycorp.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, projiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die Explorationspläne des Unternehmens für das Projekt beziehen.

Bei der Erstellung von Schlussfolgerungen oder der Erstellung von Prognosen oder Projektionen, die in zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren zugrunde gelegt, einschließlich der Annahmen in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, seine Explorationspläne umzusetzen, u.a. dass es bei der Durchführung der geplanten Bohrungen erfolgreich sein wird und dass solche Bohrungen die erwarteten Informationen und gehofften Ergebnisse liefern.

Obwohl zukunftsgerichtete Informationen auf den vernünftigen Annahmen des Managements des Unternehmens beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehört unter anderem das Risiko, dass die Exploration des Projekts nicht wie derzeit geplant oder überhaupt voranschreitet; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Minerallagerstätten verbunden sind, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit dem Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen, Änderungen der Projektparameter oder Verzögerungen aufgrund der ständigen Neudefinition von Plänen, dass die Mineralexploration von Natur aus unsicher ist und dass die Ergebnisse der Mineralexploration möglicherweise nicht auf die tatsächliche Geologie oder Mineralisierung eines Projekts hinweisen; und das Risiko, dass die Mineralexploration erfolglos ist oder nicht die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse erzielt, einschließlich infolge von Faktoren, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, wie etwa geologische Begebenheiten. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen schränken ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ein.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

