Top-Performer 2025? Zwei deutsche Aktien im Fokus!

Die deutschen Unternehmen SAP (WKN: 716460) und Rheinmetall (WKN: 703000) gehören zu den spannendsten Aktien im Jahr 2024. Das zeigen die atemberaubenden Kursgewinne von 71 bzw. 119 %.

Die Kursanstiege haben Gründe. So überzeugen beide Unternehmen mit starken Geschäftsmodellen, einer klaren Wachstumsstrategie und der Fähigkeit, von globalen Megatrends zu profitieren. Doch könnte die Rally im kommenden Jahr weitergehen? Wagen wir einen Blick in die Zukunft.

SAP: Der Innovationsführer in der Softwareindustrie

Kommen wir zum ersten Top-Performer aus dem laufenden Jahr: SAP. Der weltweit führende Anbieter von Unternehmenssoftware profitiert vor allem davon, dass es sein Geschäftsmodell in den vergangenen Jahren konsequent auf Cloud-Lösungen umgestellt hat.

Und diese Transformation zahlt sich aus: Die Nachfrage nach Cloud-basierten ERP-Systemen (Enterprise Resource Planning) aus dem Hause SAP boomt. Das zeigen die aktuellen Quartalszahlen zum 30. September 2024 mit einem währungsbereinigten Wachstum von 27 %. Sie sind umso beeindruckender, da die IT-Budgets großer Unternehmen noch nicht ihre volle Stärke erreicht haben.

Mit der Plattform SAP S/4HANA und einem wachsenden Angebot an KI-basierten Lösungen ist SAP zudem bestens positioniert, um von diesem Megatrend weiter zu profitieren. Innovative Produkte wie die SAP Business Technology Platform zur nahtlosen Integration von Geschäftsprozessen und Datenanalysen sorgen für Fantasie. Neue Rekordwerte bei den wiederkehrenden Subskriptionserlösen im Jahr 2025 könnten auch die Aktie auf neue Höchststände treiben.

Die Frage ist nur, wie viel von der Bewertungsseite her kommt. Laut Morningstar liegt das erwartete KGV bereits bei fast 40. Das jüngste Umsatzwachstum von 10 % ist gut, aber rechtfertigt es die hohe Prämie?

Bedingt, aber die Investoren zahlen hier für die Wachstumsfantasie des Cloud-Geschäfts. Ihr gehört die Zukunft.

Das SAP Cloud-Segment dürfte in diesem Zusammenhang mittelfristig ein Selbstläufer bleiben. Hält die Dynamik an und werden die Erwartungen der Anleger nicht enttäuscht oder gar übertroffen, könnte auch die SAP-Aktie weiter zulegen – in der Hoffnung, dass sie ähnlich stark wie das Cloud-Geschäft wächst.

Rheinmetall: Gewinner der geopolitischen Entwicklung

Eine weitere Top-Aktie 2024 mit Kurs- und Dividendenpotenzial ist Rheinmetall. Der führende deutsche Rüstungskonzern profitiert derzeit stark von den weltweit steigenden Verteidigungsausgaben.

Zunehmende geopolitische Spannungen und das Bekenntnis vieler Staaten zu den NATO-Zielen treiben die Nachfrage nach modernen Verteidigungssystemen. Echte Alternativen aus Europa sind rar.

Die Qualität stimmt zumindest: Das Düsseldorfer Unternehmen bietet ein breites Portfolio an Wehrtechnik, das von gepanzerten Fahrzeugen bis hin zu modernsten Munitions- und Elektroniksystemen reicht. Besonders stark ist Rheinmetall bei der Entwicklung von Technologien für den Schutz und die Mobilität von Streitkräften.

Aber auch durch Zukäufe versucht Rheinmetall, sich zu verstärken. Zuletzt wurde für knapp eine Milliarde US-Dollar der US-Rüstungszulieferer Loc Performance Products übernommen. Damit erhöht man die Präsenz auf dem größten Militärmarkt der Welt, den USA. Dort werden bislang nur bescheidene Umsätze generiert.

Die gute Auftragslage, insbesondere aus Europa und Asien, sichert Rheinmetall langfristig volle Auftragsbücher. Mit einem Auftragsbestand von zuletzt 52 Mrd. Euro ist die Auslastung auf Jahre hinaus gesichert. Besser geht es wohl kaum.

Die Marktkapitalisierung von rund 27 Mrd. Euro erscheint dagegen geradezu lächerlich günstig. Gleiches gilt für das erwartete KGV, das Morningstar mit 21 angibt. Sollten sich die geopolitischen Bedrohungen nicht abschwächen oder sogar noch verschärfen, könnte auch die Rheinmetall-Aktie im neuen Jahr 2025 mit neuen Allzeithochs davon profitieren.

Fazit

SAP und Rheinmetall stehen für zwei unterschiedliche, aber gleichermaßen zukunftsträchtige Branchen: Digitale Transformation und militärische Sicherheit. Ihre strategische Positionierung in Zukunftsmärkten macht sie zu den Top-Performern des vergangenen Jahres. Mit etwas Glück könnten sie ihre Erfolgsgeschichte an der Börse auch 2025 fortschreiben.

