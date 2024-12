Renault sehr fest - Fusion von Honda und Nissan wäre günstig

In einem zurückhaltenden Gesamtmarkt hat die Renault-Aktie am Mittwoch im frühen Handel deutlich zugelegt. Zuletzt zog der Wert um 4,9 Prozent. Die Aktie setzte damit den Anstieg seit Anfang Dezember fort. Sie liegt nun wieder in einem Bereich, der zuletzt in den Sommermonaten erreicht wurde.

Die Aktie reagierte damit auf einen Bericht, wonach die beiden japanischen Autobauer Honda und Nissan angesichts des global harten Wettbewerbs bei Elektrofahrzeugen über eine mögliche Fusion sprechen. Wie die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei unter Berufung auf informierte Kreise berichtete, erwägen die Unternehmen zu diesem Zweck die Gründung einer Holdinggesellschaft, in die sie auch Mitsubishi Motors einbringen wollen.

Nach Ansicht der Analysten von Jefferies würde eine Fusion Renault die Möglichkeit eröffnen, seinen Anteil an Nissan zu günstigen Konditionen zu verkaufen. Dafür biete der Kurssprung von Nissan an der japanischen Börse eine Gelegenheit. Eine kleinere Beteiligung an einem neuen Gemeinschaftsunternehmen könnte zudem Chancen für eine Kooperation und Auftragsfertigung eröffnen.