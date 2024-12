EQS-News: Richtungsweisende Dekontamination: SYNBIOTIC und GOC NEXUS setzen Goldstandard für Cannabis

EQS-News: SYNBIOTIC SE / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Richtungsweisende Dekontamination: SYNBIOTIC und GOC NEXUS setzen Goldstandard für Cannabis



18.12.2024

Die europäische Industriehanf- und Cannabis-Unternehmensgruppe

SYNBIOTIC SE

(ISIN DE000A3E5A59 | WKN A3E5A5) hat am 13. Dezember 2024 eine

strategische Partnerschaft mit GOC NEXUS OPERATIONS GmbH

bekannt gegeben. Diese Zusammenarbeit markiert einen bedeutenden Schritt in der Weiterentwicklung und Optimierung der Cannabisverarbeitung in Europa. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird SYNBIOTIC eine strategische Investition in die GOC NEXUS OPERATIONS GmbH tätigen, die zukünftig mit einem weltweit neuartigem Verfahren die mikrobiologische Dekontamination von Cannabis-GACP-Rohstoffen zu EU-GMP-Arzneimittel in Deutschland betreiben wird.

Aktuell ist die mikrobiologische Dekontamination für die Hersteller von Medizinal Cannabis eine der größten Herausforderungen. Die Innovation liegt dabei in der Anwendung von Kaltplasma, das bereits in der Industrie und Medizin eine breite Anwendung findet. Die Fähigkeit, Oberflächen zu reinigen, Mikroben abzutöten und dabei die Zielstrukturen zu schonen, macht Kaltplasma zu einem wertvollen Werkzeug in verschiedenen Bereichen. Durch den umfassenden IP-Schutz für die Kaltplasmabehandlung von Cannabis in Kombination mit einer weltweiten Anwendungslizenz verfügt die Muttergesellschaft GOC NEXUS Holding über exklusive Zugangsrechte im Bereich der Cannabis-Verarbeitung. Die Technologie vereint mehrere Vorteile in Bezug auf die Dekontamination von Cannabis. Sie ist eine effektive und umweltfreundliche Innovation gegenüber herkömmlichen Desinfektionsverfahren und wird in den kommenden Jahren die Prozessierung von Cannabis revolutionieren und einen neuen Goldstandard darstellen.

Die Technologie ist die erste nachhaltige Lösung, da sie auf den Einsatz von ionisierender Strahlung, Hitze und Chemikalien verzichtet, zudem keine umweltgefährdenden Abfallprodukte erzeugt und mit einem minimalen Energieeinsatz auskommt. Kaltplasma erzeugt reaktive Spezies, die Bakterien, Viren und Pilze wirksam abtöten können, ohne die Pflanzenstruktur zu beschädigen. Dies ist besonders wichtig bei Cannabis, da die Qualität und Unversehrtheit des Produkts für den Entourage Effekt von großer Bedeutung ist. Im Gegensatz zu vielen chemischen Desinfektionsmitteln ist kaltplasmabehandeltes Cannabis nach der Behandlung frei von Chemikalien-Rückständen. Das macht es sicherer für Umwelt und Patienten.

Das Verfahren ermöglicht schnelle Dekontaminationsprozesse und damit kurze Produktionszeiten. Durch diese schonende Technologie bleiben die ursprünglichen organoleptischen Eigenschaften des Produkts wie Geschmack, Geruch, Struktur, Farbe sowie die Wirkung erhalten. Das Verfahren kann relativ einfach in bestehende Lieferketten integriert werden, was es für Hersteller attraktiv macht. Die Technologie wurde ursprünglich in Kanada für die Verarbeitung von Cannabis adaptiert und bereits von zahlreichen kanadischen Kunden getestet. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde für Kanada bereits ein Zentrum für den Konsumcannabis-Markt aufgebaut, das derzeit in den operativen Betrieb übergeht. Gleichzeitig wird die Technologie am Standort Laupheim in Deutschland durch die GOC NEXUS OPERATIONS für die EU-GMP-Zertifizierung validiert, die bis Mitte 2025 abgeschlossen sein wird.

Darüber hinaus bereitet die GOC NEXUS OPERATIONS die vertikale Integration vor. Hierzu ist eine Ergänzung der Lohnherstellung im Bereich der Verpackung und Marktfreigabe von Arzneimitteln geplant. Durch diese Kombination können zukünftig alle der Vortrocknung nachgelagerten Prozesse durch die GOC NEXUS OPERATIONS für den Partner SYNBIOTIC abgebildet werden.

“Wir freuen uns sehr, mit GOC NEXUS zusammenzuarbeiten und unsere Stärken zu bündeln. Unsere MedCan-Tochterunternehmen wie WEECO Pharma können ihren Kunden nun organoleptisch veredelte Produkte anbieten, bei gleichzeitig sicherer Erfüllung der pharmazeutischen Standards mit Bezug auf die Mikrobiologie”, sagt Daniel Kruse, geschäftsführender Direktor SYNBIOTIC. “Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt unserer Strategie, durch Innovationen und Kooperationen zu wachsen.”

“Die Zusammenarbeit mit SYNBIOTIC eröffnet uns neue Möglichkeiten und stärkt unsere Fähigkeit, erstklassige Dienstleistungen anzubieten”, fügte Dr. David Surjo, Geschäftsführer der GOC NEXUS Unternehmen, hinzu. “Wir freuen uns auf den gemeinsamen Erfolg und die positiven Auswirkungen, die diese Partnerschaft für die Patienten in Deutschland haben wird, um den Patienten künftig strahlenfreie Premiumprodukte über zuverlässige Lieferketten anbieten zu können.“

Am neuen Standort in Laupheim soll die erste Produktionsstätte entstehen, die als Blaupause für die zukünftige weltweite Skalierung dienen soll. Dazu hat das Unternehmen ein modulares Konzept für die Prozessumgebung entwickelt, das die zukünftige Skalierung erleichtert und den Aufbau neuer Produktionsstätten deutlich beschleunigt. Hierzu erfolgen bereits Gespräche mit internationalen Partnern zur Expansion des Geschäftsmodells.

Über GOC NEXUS OPERATIONS

Der Tätigkeitsschwerpunkt der GOC NEXUS OPERATIONS ist die pharmazeutische Lohnherstellung von Medizinal Cannabis in Deutschland entlang der Wertschöpfungskette und umfasst zukünftig alle Prozessschritte, die nach der Vortrocknung bis zur Marktfreigabe anfallen. Sie ist eine Tochtergesellschaft der GOC NEXUS Holding, welche die Lizenzinhaberin für die Kaltplasmabehandlung von Cannabis ist.

