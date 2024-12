Original-Research: ZEAL Network SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: ZEAL Network SE - von Montega AG 19.12.2024 / 16:50 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu ZEAL Network SE Unternehmen: ZEAL Network SE ISIN: DE000ZEAL241 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 19.12.2024 Kursziel: 58,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA ZEAL hebt die Jahresziele nach starker Jackpot-Entwicklung im November wie erwartet an Die ZEAL Network SE hat gestern in einer Adhoc-Meldung, wie von uns in der Kommentierung vom 10. Dezember erwartet, die Jahresziele aufgrund der starken Jackpot-Entwicklung im November erneut angehoben. Das Unternehmen rechnet nun mit Umsatzerlösen zwischen 175 und 185 Mio. EUR (zuvor: 158-168 Mio. EUR) sowie einem EBITDA von 55-59 Mio. EUR (zuvor: 42-46 Mio. EUR). [Tabelle] Obwohl wir bereits mit einer starken Entwicklung im vierten Quartal gerechnet hatten, sind wir von dem Umfang der Prognoseanpassung positiv überrascht - sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis. Die überproportional starke Umsatzentwicklung deutet darauf hin, dass der Anteil von ZEAL am Spielvolumen des Deutschen Lotto- und Totoblocks (DLTB) nochmals gestiegen ist. Dies dürfte mit dem wachsenden Marktanteil der Online-Lotterien am Gesamtmarkt zusammenhängen (MONe: 29,5% in Q4) sowie mit ZEALs Fähigkeit, in Marktphasen wie dieser überproportional zu profitieren und den eigenen Marktanteil daran weiter auszubauen (MONe: 45,5% in Q4). Die deutlich stärkere Entwicklung beim EBITDA hängt vermutlich mit der zeitlichen Überschneidung der Jackpot-Ausspielungen mit der black week zusammen. In dieser wichtigen Phase für den E-Commerce steigen die Kosten für Keywords üblicherweise stark an. Die Anhebung der EBITDA-Guidance zeigt jedoch, dass ZEAL auch in diesem Umfeld diszipliniert geblieben ist und die Kundengewinnung nicht überproportional ausgeweitet hat, wie es in Jackpotphasen sonst üblich ist. Prognoseanpassung: Aufgrund der noch besseren als erwarteten Umsatz- und Ergebnisentwicklung im November haben wir unsere Prognosen für das laufende Geschäftsjahr erneut angehoben. Gleichzeitig gehen wir davon aus, dass ZEAL verstärkt in die Kundengewinnung für die Traumhausverlosung investieren wird. Entsprechend haben wir unsere Prognosen für die Marketingkosten ab 2025 nochmals leicht erhöht. Fazit: Die außergewöhnliche Entwicklung im November verdeutlicht eindrucksvoll die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells von ZEAL. Anleger sollten jedoch nicht davon ausgehen, dass sich eine derart außergewöhnliche statistische Entwicklung fortsetzen lässt. Gleichzeitig zeigt der November, dass die Wahrscheinlichkeit längerer Jackpotperioden durch die Abschaffung der Zwangsausschüttung nach zwei Ziehungen gestiegen ist. Wir bekräftigen unser Kursziel von 58,00 EUR und das Rating 'Kaufen'. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/31577.pdf Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2055111 19.12.2024 CET/CEST °