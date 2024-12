EQS-News: Adler Group S.A. erhält verbindliche Zusagen für die Refinanzierung ihrer 1L Fazilität

EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Finanzierung

Adler Group S.A. erhält verbindliche Zusagen für die Refinanzierung ihrer 1L Fazilität



20.12.2024 / 07:53 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Adler Group S.A. erhält verbindliche Zusagen für die Refinanzierung ihrer 1L Fazilität



Luxemburg, 20. Dezember 2024 – Die Adler Group S.A. („Adler Group”) hat verbindliche Zusagen in Höhe von ca. 1,2 Mrd. EUR für eine Refinanzierung der von der ADLER Financing S.à r.l., einer nicht mit der Adler Group in Verbindung stehenden Zweckgesellschaft („Financing SPV“), ausgegebenen 1L Anleihen und einer entsprechenden Anpassung der 1L Fazilität zwischen, unter anderem, Adler Group und dem Financing SPV erhalten („Refinanzierung“). Die angepasste 1L Fazilität wird mit einem endfälligen Zinssatz von 8,25 % p.a. verzinst zuzüglich 1 % OID und hat keine Call Protection. Die Senkung des endfälligen Zinssatzes von 12,5 % spiegelt vor allem das verbesserte Risikoprofil der Adler Group wider. Vorausgesetzt, dass die erforderliche Zustimmung des Financing SPV und seiner Anleihegläubiger erteilt wird, wird der Abschluss der Refinanzierung voraussichtlich bis Ende Januar 2025 erwartet.



Mit dem derzeit angenommenen Refinanzierungsvolumen von 1,2 Mrd. EUR und dem aktuellen Business Plan wird die Adler Group über die erwartete Laufzeit der 1L Fazilität rund 47 Mio. EUR an Zinskosten einsparen. Das Fälligkeitsdatum sowie alle anderen Konditionen der 1L Fazilität bleiben unverändert. Die Adler Group erwartet eine kontinuierliche Rückzahlung der 1L Fazilität aus den Erlösen laufender und zukünftiger Portfolio- und Asset-Verkäufe.



„Die geplante Refinanzierung unterstreicht das gestiegene Vertrauen des Marktes in die Adler Group. Neben dem schrittweisen Abbau der Verschuldung aus Verkaufserlösen ist diese deutliche Reduzierung der Fremdkapitalkosten ein weiterer wichtiger Schritt zur Optimierung unserer Kapitalstruktur“, kommentiert Dr. Karl Reinitzhuber, Mitglied des Verwaltungsrats und CEO der Adler Group.



„Wir haben in den vergangenen Monaten sehr intensive und konstruktive Gespräche mit einer Vielzahl von Investoren geführt, um uns auf einen guten Deal für alle Stakeholder zu einigen. Wir sind dankbar für das gegenseitige Vertrauen und das Interesse, das wir von den Investoren in diesem Prozess erhalten haben. Nach der Refinanzierung der 1L Anleihen werden wir weitere Möglichkeiten zur Optimierung unserer Kapitalstruktur und insbesondere zur Senkung der Zinskosten prüfen“, kommentiert Thorsten Arsan, Mitglied des Verwaltungsrats und CFO der Adler Group.

Kontakt

Investor Relations:

T +352 278 456 710

E investorrelations@adler-group.com

20.12.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Adler Group S.A. 55 Allée Scheffer 2520 Luxemburg Luxemburg Telefon: +352 278 456 710 Fax: +352 203 015 00 E-Mail: investorrelations@adler-group.com Internet: www.adler-group.com ISIN: LU1250154413 WKN: A14U78 Indizes: FTSE EPRA/NAREIT Global Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index, FTSE EPRA/NAREIT Germany Index Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Börse Luxemburg EQS News ID: 2055283

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2055283 20.12.2024 CET/CEST