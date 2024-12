Studiendaten von Novo Nordisk zu CagriSema enttäuschen - Aktie fällt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Kopenhagen/Frankfurt (Reuters) - Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat einen Rückschlag bei der Entwicklung der nächsten Generation seiner Abnehmspritze zu verkraften.

Das Mittel CagriSema führte in einer entscheidenden klinischen Studie der Phase 3 bei Adipositas-Patienten zu einem Gewichtsverlust von 22,7 Prozent, wie der Hersteller der bekannten Abnehmspritze Wegovy am Freitag mitteilte. Erwartet hatte Novo Nordisk eine Gewichtsreduktion von bis zu 25 Prozent.

Investoren und Analysten verfolgten die Studiendaten mit großer Aufmerksamkeit. Sie sehen die Ergebnisse als entscheidend für die Strategie des Konzerns im stark wachsenden Markt für Adipositas-Medikamente, der von intensivem Wettbewerb geprägt ist. Pharmaunternehmen streben nach Präparaten, die einen höheren Gewichtsverlust bieten als Wegovy mit durchschnittlich 15 Prozent oder das Konkurrenzprodukt Zepbound des US-Pharmakonzerns Eli Lilly, das im vergangenen Jahr auf den Markt kam.

An der Börse in Kopenhagen brachen die Aktien von Novo Nordisk nach Veröffentlichung der Studiendaten um 27 Prozent ein. Am Frankfurter Aktienmarkt fielen die Papiere des Verpackungsherstellers Gerresheimer, der einen Teil seines Geschäfts mit Herstellern von Medikamenten für Diabetes und zur Gewichtsabnahme macht, um 13,6 Prozent.

CagriSema kombiniert den Wegovy-Wirkstoff Semaglutid mit Cagrilintid, einem Analogon des Peptidhormons Amylin. Damit wirkt es sowohl auf das Darmhormon GLP-1, auf das auch Wegovy abzielt, als auch auf Amylin, ein Hormon der Bauchspeicheldrüse. Cagrilintid verringert das Hungergefühl und verstärkt die Sättigungssignale an das Gehirn. Die Kombination soll eine zusätzliche Wirkung gegenüber Semaglutid allein entfalten.

Wegovy und Zepbound zählen zur Klasse der GLP-1-Rezeptor-Agonisten, die den Blutzuckerspiegel senken und den Appetit reduzieren. Novos führende Position im Bereich der Adipositas-Medikamente sowie die starke Nachfrage nach diesen Medikamenten machten den Konzern im vergangenen Jahr zum wertvollsten Unternehmen Europas gemessen an der Marktkapitalisierung. Eli Lilly profitierte ebenfalls vom Hype um Abnehmmedikamente und wurde zum weltweit wertvollsten Gesundheitskonzern.

