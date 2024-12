KI-Trend und Dividendenwachstum: Diese Aktie bietet beides!

Das Halbleiter- und Softwareunternehmen Broadcom (WKN: A2JG9Z) hat sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Player im Trendbereich Künstliche Intelligenz entwickelt. Dabei scheint das Unternehmen aus Kalifornien hier zunehmend Fahrt aufzunehmen.

Aktionäre von Broadcom konnten sich in den letzten Jahren zugleich über massive Kurs- und Dividendensteigerungen freuen. Dabei könnte diese Entwicklung getrieben vom starken Wachstum im KI-Bereich auch zukünftig weitergehen.

Broadcom profitiert von mehreren Megatrends

In den letzten Jahren hat Broadcom massiv von mehreren Megatrends profitiert. Ob Datenzentren, 5G oder KI: Broadcoms Halbleiter erfreuen sich in jedem einzelnen dieser stark wachsenden Bereiche einer hohen Beliebtheit. Gleichzeitig ist das Unternehmen mit der 61 Mrd. US-Dollar schweren Akquisition von VMware zu einem wichtigen Player im Softwaremarkt für Cloud-Computing und für Virtualisierungslösungen aufgestiegen.

Die Umsätze von Broadcom sind in den letzten Jahren entsprechend massiv angestiegen. So ist der Umsatz des Unternehmens beispielsweise in den letzten drei Geschäftsjahren von 27,5 Mrd. auf 51,6 Mrd. US-Dollar angestiegen. Allein im November beendeten Geschäftsjahr 2024 konnte das Unternehmen, auch dank der erfolgreichen Integration von VMware, seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 44,0 % steigern.

Auch der Gewinn und die Cash Flows von Broadcom sind in den letzten Jahren massiv angestiegen. So hat das Unternehmen zuletzt ein bereinigtes EBITDA von 31,9 Mrd. und einen Free Cash Flow von 19,4 Mrd. US-Dollar erzielen können. Im Verhältnis zum Umsatz von 51,6 Mrd. US-Dollar erreicht man damit Traummargen von 61,8 % (EBITDA) und 37,6 % (Free Cash Flow).

Starkes Wachstum im Bereich KI

Die starke Entwicklung des Unternehmens hat dafür gesorgt, dass der Aktienkurs von Broadcom in den letzten 5 Jahren um 642 % angestiegen ist (Stand 18.12.2024). Allein seit Jahresbeginn 2024 hat die Aktie des Unternehmens um 115 % zugelegt.

Ein wesentlicher Bestandteil des Wertzuwachses in diesem Jahr erfolgte hierbei nach Bekanntgabe der letzten Quartalszahlen Mitte Dezember. So stieg die Aktie hier an einem Tag um 20 % an, wodurch Broadcom zum ersten Mal eine Marktkapitalisierung von über 1 Bio. US-Dollar vorweisen konnte. Dabei war es nicht das Zahlenwerk, das für die Kursexplosion sorgte, sondern Aussagen des Managements bezüglich des zukünftigen KI-Umsatzes.

Broadcom erzielt nämlich 42 % (21,5 Mrd. US-Dollar) seines Umsatzes mit Softwarelösungen. Die restlichen 58 % (30,1 Mrd. US-Dollar) werden mit verschiedenen Halbleiterlösungen erzielt. Von den 30,1 Mrd. US-Dollar Halbleiterumsatz entfielen dieses Jahr rund 12,2 Mrd. US-Dollar auf den Bereich KI. Dabei stiegen die Umsätze mit KI-Chips im Vergleich zum Vorjahr um satte 220 % an.

KI-Umsätze sollen in Zukunft explodieren

CEO Hock Tan gab in diesem Zusammenhang bekannt, dass man für das erste Quartal 2025 damit rechne, dass die KI-Umsätze um 65 % gegenüber dem Vorjahresquartal ansteigen werden. Gleichzeitig gab Tan bekannt, dass Broadcoms KI-Opportunität im Jahr 2027 auf 60 bis 90 Mrd. US-Dollar ansteigen wird. Dabei rechnet man damit hier einen führenden Marktanteil zu erreichen.

Laut dem CEO geht man entsprechend davon aus, dass die KI-Umsätze die restlichen Halbleiterumsätze in den nächsten Perioden deutlich übersteigen werden. Entsprechend ändert Broadcom zukünftig seine Berichterstattung, um die KI-basierten Umsätze separat auszuweisen.

Das Unternehmen profitiert im KI-Bereich dabei gleich doppelt. So liefert Broadcom zum einen maßgeschneiderte KI-Chips, die beispielsweise in den TPUs (Tensor Processing Units) von Alphabet zum Einsatz kommen. Auf der anderen Seite liefert Broadcom Ethernet Netzwerkkomponenten und Switches, die einen effizienten Datenaustausch zwischen einzelnen Servern sicherstellen.

Broadcom mit massiven Dividendensteigerungen

Die starke Geschäftsentwicklung gepaart mit den beeindruckenden Margen erlaubt es Broadcom seine Dividende kontinuierlich zu steigern. So gab das Unternehmen kürzlich bekannt für das kommende Geschäftsjahr 2025 seine Dividende um 12 % auf 2,36 US-Dollar pro Aktie zu erhöhen.

Bei einem Aktienkurs von 233,7 US-Dollar beträgt die Dividendenrendite dabei jedoch lediglich 1,0 %. Zu berücksichtigen ist hierbei jedoch das Kursplus von 642 % in den letzten 5 Jahren. Darüber hinaus gibt es nur wenige Unternehmen, die ihre Dividende mit einem derart beeindruckenden Tempo wie Broadcom steigern.

So lag die durchschnittliche Wachstumsrate für die Dividende in den letzten 10 Jahren die bei 34,0 % pro Jahr. Damit hat Broadcom allein in den Geschäftsjahren von 2014 bis 2024 seine Dividende in 10 Jahren fast ver-20-facht.

Wer beispielsweise die Broadcom-Aktie Ende Dezember 2014 gekauft hätte, würde bei der 2025er Dividende von 2,36 US-Dollar pro Anteilsschein mittlerweile eine Dividendenrendite von knapp 24 % erzielen.

Dividenden dürften auch zukünftig steigen

Tatsächlich ist aufgrund der riesigen Marktchance des Unternehmens im Bereich KI damit zu rechnen, dass Broadcom auch in Zukunft seinen Umsatz und Gewinn steigern wird.

Gleichzeitig dürfte auch das Dividendenwachstum des Unternehmens weitergehen. So betrugen die Dividendenzahlungen bei einem Free Cash Flow von 19,4 Mrd. zuletzt 9,8 Mrd. US-Dollar. Das Unternehmen hat hier also noch durchaus Spielraum.

Die fulminante Kursentwicklung hat jedoch dafür gesorgt, dass die Broadcom-Aktie mittlerweile zu einem 2025er-KGV von 38 gehandelt wird. Tatsächlich liegt dieser Wert damit deutlich über dem 5-Jahresdurchschnitt von 20. Risikoaverse Investoren könnten entsprechend auf einen Rücksetzer warten.

