EQS-News: sino AG | High End Brokerage: Aufgestellter Konzernabschluss 2023/2024: Gewinnprognose erfüllt, Konzernjahresergebnis n.ST.: + 888 TEUR, ggü. -1.003 TEUR i.Vj

sino AG | High End Brokerage: Aufgestellter Konzernabschluss 2023/2024: Gewinnprognose erfüllt, Konzernjahresergebnis n.ST.: + 888 TEUR, ggü. -1.003 TEUR i.Vj



27.12.2024 / 08:00 CET/CEST

Düsseldorf, 27.12.2024

Der vom Vorstand aufgestellte Konzernabschluss der sino AG für das am 30.09.2024 beendete Geschäftsjahr 2023/2024 schließt mit einem Jahresüberschuss von 888 TEUR bzw. +0,38 Euro pro Aktie ab, nach einem Jahresfehlbetrag von 1.003 TEUR bzw. -0,43 Euro pro Aktie im Vorjahr (jeweils +188,60 %). Die Konzernergebnisprognose für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023/2024 lag bei +0,4 bis +1,1 Mio. Euro nach Steuern.

Im Geschäftsjahr 2023/2024 liegt der Jahresüberschuss des aufgestellten Jahresabschlusses der sino AG bei 769 TEUR bzw. bei 0,33 Euro pro Aktie (jeweils +154,32 % ggü. Vorjahr). Im Geschäftsjahr 2022/2023 lag der festgestellte Jahresfehlbetrag der sino AG bei 1.416 TEUR bzw.

-0,61 Euro pro Aktie.

Aufgrund eines im Geschäftsjahr abgeschlossenen Ergebnisabführungsvertrags zwischen der sino AG und der sino Beteiligungen GmbH beinhaltet der Jahresüberschuss der sino AG auch das Ergebnis der sino Beteiligungen (-391 TEUR, Vorjahr 617 TEUR).

Das im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbesserte Jahresergebnis ist neben einer Verbesserung des operativen Geschäfts vor allem auf Einmaleffekte zurückzuführen. Zum einen hat der Vorstand einen Schadenersatzanspruch geltend gemacht, der zu einem Teil erfolgswirksam aktiviert wurde. Zum anderen erhält die sino AG aufgrund der Verlängerung des Kooperationsvertrags mit der Baader Bank AG eine Sonderzahlung, welche im abgelaufenen Geschäftsjahr vollständig erfolgswirksam gebucht wurde.

Der Unterschied zwischen Konzernjahresüberschuss und dem Jahresüberschuss auf Einzelabschlussebene erklärt sich auch in diesem Jahr nahezu vollständig aus den im Konzernabschluss realisierten Veräußerungsgewinnen aus dem Verkauf von tick-TS Aktien in der sino Beteiligungen GmbH. Während im Einzelabschluss aus dem Verkauf ein Verlust von 2 TEUR verbucht wurde, entstand im sino Konzern ein Gewinn von 119 TEUR. Grund hierfür ist, dass die Anschaffungskosten der Anteile im Konzernabschluss unter dem Buchwert im Einzelabschluss lagen. Die Anteile an der tick-TS AG wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr vollständig veräußert.

Die Gesellschaft hatte zuletzt am 09.08.2024 die Prognose eines Jahresfehlbetrages des sino Konzerns im Geschäftsjahr 2023/2024 in einer Spanne zwischen -1,4 und 0 Mio. EUR aufgrund von Einmaleffekten auf +0,4 bis +1,1 Mio. nach Steuern nach oben angepasst. Mit den aufgestellten Zahlen liegt das Ergebnis damit innerhalb der prognostizierten Spanne.

Per 30.09.2024 wurden bei der sino AG 270 Depotkunden betreut, 8,0 % mehr als im Vorjahr (250 Depots). Die Anzahl der abgewickelten Orders ist im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr um 126.049 gestiegen, von 511.498 auf 637.547 bzw. um 24,64 %.

Der Bilanzgewinn der sino AG zum Ende des Geschäftsjahres 2023/2024 beträgt nach vorläufigen Zahlen 2.465 TEUR. Der Beschluss über den Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns zum Ende des Geschäftsjahres 2023/2024 an die Hauptversammlung, wird voraussichtlich im Januar 2025 gefasst werden.

