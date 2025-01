EQS-Adhoc: Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG: Closing Abgabe von Filialen

EQS-Ad-hoc: Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG / Schlagwort(e): Rechtssache

Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG: Closing Abgabe von Filialen



01.01.2025 / 16:13 CET/CEST

Die Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG und die jeweiligen örtlichen Raiffeisenbanken haben am heutigen Tag die notwendigen Handlungen gesetzt, um die Abgabe der Filialen Leibnitz und Bruck an der Mur von der Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG an die jeweiligen örtlichen Raiffeisenbanken im Rahmen eines Closings erfolgreich zu vollziehen. Das am heutigen Tag stattgefundene Closing folgt dementsprechend den Bekanntmachungen vom 24.04.2024 über Genehmigung der Transaktionen durch den Aufsichtsrat der Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG und der Bekanntmachung vom 29.07.2024 über die erfolgte Genehmigung der jeweiligen Kaufverträge durch die österreichische Finanzmarktaufsicht.

Für nähere Informationen steht die Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, Herr Johannes Derler

johannes.derler@rlbstmk.at

, Tel.: 0316 8036-22002

zur Verfügung.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Radetzkystraße 15 8010 Graz Österreich E-Mail: info@rlbstmk.at Internet: https://www.raiffeisen.at/stmk/rlb/de/privatkunden.html ISIN: AT000B092291 Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 2059963

