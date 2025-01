Aktien Asien/Pazifik Schluss: Zumeist Verluste - Japans Börse stark unter Druck

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien sind am Montag mit Kursverlusten in die neue Woche gestartet. Besonders getrübt war die Stimmung in Tokio, wo der Leitindex Nikkei 225 am ersten Handelstag im neuen Jahr deutlich unter Druck geriet. Am Ende stand ein Minus von 1,47 Prozent auf 39.307,05 Punkte.

In Tokio agierten die Anleger vorsichtig. Sie bereiteten sich auf die unsicheren Wirtschaftsaussichten mit Blick auf die Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus vor. Der Republikaner wird am 20. Januar als Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Trump wird Experten zufolge wohl seine "America First"-Politik vorantreiben, indem er zum Beispiel die Importzölle erhöht. Dies dürfte die stark exportorientierte Wirtschaft Japans stark treffen.

"Während der japanischen Feiertage gab es keine besonders positiven Nachrichten für den Markt. Der Markt ist nach oben gedeckelt, da wir nicht mit vielen Zinssenkungen in den USA rechnen können", sagte Shuji Hosoi, Marktstratege bei Daiwa Securities. Der Markt werde beobachten, inwieweit Trump an seinem ersten Tag im Amt harte Maßnahmen ankündigen wird.

Starke Verluste erlitten etwa die Aktien der vom Export abhängigen Automobilhersteller. Sie litten auch unter Gewinnmitnahmen nach einer starken Rallye Ende letzten Jahres, die durch den angestrebten Zusammenschluss von Honda mit Nissan und einen Medienbericht ausgelöst wurde, wonach Toyota ein ehrgeiziges Ziel für die Eigenkapitalrendite anstrebt.

Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten sank um 0,16 Prozent. Der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong gab zuletzt um 0,47 Prozent nach.

Etwas besser sah es in Sydney aus. Der australische Leitindex S&P/ASX 200 schloss geringfügig im Plus./la/jha/