Deutscher Gas-Verbrauch 2024 um 3,5 Prozent gestiegen

Berlin (Reuters) - Der Gasverbrauch in Deutschland ist 2024 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Insgesamt sei mit 844 Terawattstunden (TWh) rund 3,5 Prozent mehr verbraucht worden, teilte die Bundesnetzagentur am Mittwoch mit. Rund 39 Prozent des Gasverbrauchs entfielen dabei auf Haushalte und Gewerbe, 61 Prozent auf Industriekunden. Im Vergleich zum Durchschnittsverbrauch der Jahre 2018 bis 2021 ging der deutsche Erdgasverbrauch um 14 Prozent zurück. Haushalts- und Gewerbekunden haben dabei 17 Prozent gespart, Industriekunden 12 Prozent.

Im Zuge des russischen Überfalls 2022 auf die Ukraine musste Deutschland seine Versorgung von Pipeline-Gas auf per Tanker transportiertes Flüssiggas umstellen und Import-Terminals bauen. Zugleich musste Gas gespart und die Speicher gefüllt werden. Die Preise stiegen zeitweise rasant an, haben sich inzwischen aber wieder weitgehend normalisiert. Ein Gasmangel entstand nicht.

Das Wetter hatte laut Netzagentur einen Einfluss auf den Verbrauch: Zwar war 2024 im Schnitt wärmer als 2023. Besonders im Februar lagen die Temperaturen um 4,4 Grad höher. Im Dezember und Januar waren des dagegen rund 0,5 Grad kälter,

Die größten Gaslieferanten waren Norwegen (48 Prozent), die Niederlande (25 Prozent) und Belgien (18 Prozent). Über die deutschen LNG-Terminals in Wilhelmshaven, Brunsbüttel, Lubmin und Mukran wurden 69 TWh Erdgas importiert, was 8 Prozent an den gesamten Importen ausmacht.

Die Gasspeicher waren über die gesetzlichen Vorgaben hinaus gefüllt und erreichten Anfang November einen Stand von 98 Prozent. Seit dem 4. November wird ausgespeichert. Aktuell sind die Gasspeicher zu 77 Prozent gefüllt. Zwar liegt der Füllstand so unter dem des Vorjahres (91 Prozent). Dies sei aber in einem für die Jahreszeit erwartbaren Korridor, erklärte die Netzagentur.

