Teamviewer übertrifft Umsatzziel - Hohe Geschäftsabschlüsse kurz vor Jahresende

GÖPPINGEN (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter Teamviewer hat 2024 sein eigenes Umsatzziel übertroffen. Basierend auf vorläufigen Analysen lag der Erlös dank unerwartet hoher Vertragsabschlüsse kurz vor Jahresschluss bei etwa 671 Millionen Euro, was einem währungsbereinigten Wachstum von 9 Prozent entspreche, wie das im MDax gelistete Unternehmen überraschend am Mittwoch in Göppingen mitteilte. Der Vorstand hatte sich 662 bis 668 Millionen Euro vorgenommen; die durchschnittliche Analystenschätzung lag bei 665 Millionen Euro. An der Prognose für die bereinigte operative Marge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigte Ebitda-Marge) von mindestens 44 Prozent im Jahr 2024 ändere sich nichts, hieß es weiter.

Als Hauptgrund für den höheren Umsatz nannte Teamviewer überraschend hohe Billings von rund 700 Millionen Euro. Damit meint das Unternehmen in Rechnung gestellte Umsätze. Dazu hätten signifikante Vertragsabschlüsse in den letzten Wochen des vierten Quartals besonders beigetragen. Weitere vorläufige Geschäftszahlen will Teamviewer wie geplant am 12. Februar veröffentlichen./stw/mis