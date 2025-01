EQS-News: Circus SE: Strategie für 2025 unterstreicht Führungsrolle im Bereich Physical AI mit Schwerpunkt auf den CA-1

EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Circus SE: Strategie für 2025 unterstreicht Führungsrolle im Bereich Physical AI mit Schwerpunkt auf den CA-1

Circus SE festigt führende Position im Bereich Physical AI mit dem CA-1 Roboter, der nach jahrelanger Entwicklung kurz vor dem Start der Massenproduktion steht

Die Unternehmensstrategie für 2025 konzentriert sich auf die Skalierung von KI-Lösungen für die Interaktion zwischen Mensch und KI in personalintensiven Industrien und dem Potenzial weiterer Anwendungsbereiche über den Food-Service hinaus

Nikolas Bullwinkel, CEO und Gründer von Circus SE, hebt in seinem Strategie-Update für 2025 die Vision und Wachstumsmöglichkeiten im Rahmen der nächsten KI-Welle hervor

Hamburg, 09. Januar 2025 – Die Circus SE (Xetra: CA1), ein weltweit führender Anbieter von Physical-AI-Lösungen im Food-Service Sektor, hat ihre Strategie für 2025 vorgestellt und damit ihr Engagement für Physical AI bekräftigt, um die nächste Generation von KI-Anwendungen voranzutreiben und Autonomie in personalintensiven Branchen auszubauen. Das Unternehmen konnte im vergangenen Jahr den Aufbau der Serienfertigung des CA-1 Roboters umsetzen und sich seit dem Start der Kommerzialisierung bereits über 8.600 Vorbestellung für den CA-1 sichern. Aufbauend auf dem Erfolg aus 2024 und der klaren Vision, manuelle Arbeitsprozesse durch KI zu revolutionieren, expandiert Circus die Technologie, beginnend mit dem globalen USD 2,6 Billionen Food-Service-Sektor.

Im heute veröffentlichten Strategie-Update an die Aktionäre hebt CEO und Gründer Nikolas Bullwinkel die Entwicklungsfortschritte des Unternehmens hervor und betont die rasant steigende Nachfrage nach dem CA-1 als auch das transformative Potenzial von Physical AI, um das tägliche Leben und globale Industrien nachhaltig zu verändern.

Die technologischen Entwicklungen des Unternehmens konzentrieren sich weiterhin auf Physical-AI-Lösungen – einen Bereich, der es autonomen Maschinen ermöglicht, die physische Welt wahrzunehmen, zu verstehen und zu handeln – und Autonomie in personalintensive Branchen zu integrieren. Die erste Physical-AI-Lösung des Unternehmens, der patentierte CA-1 Roboter, löst strukturelle Herausforderungen in der Food-Service-Branche. „KI entfaltet ihren größten Nutzen, wenn sie das Leben der Menschen verbessert. Wir setzen im Food-Service-Bereich an, weil der akute Handlungsbedarf und der Fachkräftemangel in dieser Industrie zentrale Herausforderungen unserer Kunden darstellen“, so CEO Nikolas Bullwinkel.

Im Jahr 2025 wird Circus seine Führungsrolle im Bereich Physical AI weiter ausbauen, indem es das CA-1 System für globale Kunden skaliert, die CircusAI-Plattform zur Steigerung der Autonomie weiterentwickelt und nächste Generationen von Agentic-AI-Schnittstellen wie Sprachsteuerung und personalisierte Nutzererfahrungen über AI Agents einführt. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung der Sicherheit und Zuverlässigkeit der Systeme durch fortschrittliche Simulationen, Digital Twins, prädiktive Wartung und Echtzeitüberwachung, um eine robuste und sichere Performance bei der globalen Expansion zu gewährleisten. Diese Bemühungen stärken die Position von Circus als verlässlicher Anbieter von KI-Anwendungen und Physical-AI-Lösungen.

Circus sieht zudem das Potenzial, seine KI-Lösungen über die Food-Service-Industrie hinaus auf andere personalintensive Branchen auszuweiten sowie eigenständige Software- sowie KI-Lösungen unabhängig von der Robotik zu entwickeln. Dieser Ansatz kann neue Märkte erschließen und erweitert die Einsatzmöglichkeiten der Circus-Technologien. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen eine Middleware, die es ermöglicht, mehrere physische Roboter nahtlos in einer einheitlichen Infrastruktur zu verwalten. Damit soll Kunden maximale Skalierbarkeit und Effizienz gewährleistet werden.

Das Unternehmen sieht 2025 als ein entscheidendes Jahr mit bedeutenden Marktchancen für autonome Lösungen im Food-Service-Sektor. Mit seiner langjährigen Expertise im Bereich Physical AI ist es hervorragend aufgestellt, um globale Herausforderungen wie Arbeitskräftemangel und Ineffizienzen zu bewältigen.

„Die nächste Evolutionsstufe künstlicher Intelligenz findet in der physischen Welt statt“, sagt Nikolas Bullwinkel. „Unsere Strategie für 2025 legt weiter einen scharfen Fokus auf Physical AI, indem wir unsere weltweit führenden Robotiksysteme mit neuen Entwicklungen an der Schnittstelle zwischen Mensch und KI verbinden. Mit der bevorstehenden Serienproduktion des CA-1 ab diesem Jahr, der Weiterentwicklung unserer Softwarelösungen und der Einführung neuer KI-Produkte schaffen wir die Grundlage für vollautonome Systeme, die branchenübergreifend eingesetzt werden können.“

Circus bleibt entschlossen, eine Zukunft zu schaffen, in der Physical AI Branchen revolutioniert, die Effizienz steigert und nachhaltige Veränderungen schafft.

Den vollständigen Artikel zur Strategie finden Sie unter folgendem Link:

www.circus-group.com/articles/strategy-2025

Über Circus SE

Circus SE ist ein weltweit führender Anbieter von Physical-AI-Lösungen und treibt Innovation und Autonomie in personalintensiven Branchen voran. Mit seinem Kernprodukt, dem CA-1 Roboter, ist Circus Vorreiter für Physical-AI-Anwendungen und integriert autonome Technologien in der Food-Service-Branche. Durch die Kombination von modernster Robotik und KI-gestützter Software gestaltet Circus die Zukunft der Autonomie und definiert die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI neu. Mit Hauptsitz in Deutschland agiert Circus weltweit und treibt die nächste Welle der KI-Innovation voran.

Kontakt:

Circus SE

Hongkongstrasse 6

20457 Hamburg

press@circus-group.com



Investor Relations Kontakt:

Maximilian Hartweg

Head of Corporate Development

ir@circus-group.com

