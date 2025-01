Reiseveranstalter Dertour findet neuen Chef bei Flix

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Der zur Rewe-Gruppe gehörende Reiseveranstalter Dertour bekommt einen neuen Chef. Der bisherige Flix-Manager Christoph Debus werde die Dertour Group vom 1. März an führen, teilte die Rewe-Tochter am Donnerstag mit. Zudem werde der 53-jährige als Bereichsvorstand für Touristik dem erweiterten Vorstands des Kölner Rewe-Konzerns angehören. Er berichte direkt an Rewe-Chef Lionel Souque. Dieser betonte, die Personalie unterstreiche die strategische Bedeutung der Touristik-Tochter für Rewe. Dertour war gut in die neue Reise-Saison gestartet. Der TUI-Konkurrent hatte im im Oktober zu Ende gegangenen Touristikjahr 2023/24 die Zahl der Gäste um 21 Prozent und den Umsatz um 33 Prozent steigern können.

Beim Fernbus- und Bahn-Anbieter Flix soll Debus noch bis Ende Februar seinen Nachfolger Benjamin Gubitz einarbeiten. Dieser kam 2015 als Controller zu dem Münchner Start-up und ist dort seit knapp einem Jahr auch für Investor Relations zuständig. Debus, der 2022 von der Fluggesellschaft Condor zu Flix gekommen war, bleibt dem Unternehmen als Aufsichtsrat erhalten.

