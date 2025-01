ROUNDUP: Israel: Vermutlich jemenitische Drohnen abgefangen

TEL AVIV (dpa-AFX) - Die israelische Luftabwehr hat am Abend drei Drohnen abgefangen. Sie seien vermutlich im Jemen gestartet worden, teilte die Armee weiter mit. In dem Kibbuz Gwulot in der Negev-Wüste heulten die Sirenen des Luftalarms und die Menschen mussten Schutzräume aufsuchen. Über Opfer wurde nichts bekannt. Die anderen beiden Drohnen seien über dem Mittelmeer abgeschossen worden, ohne dass es Luftalarm gegeben habe.

Die proiranische Huthi-Miliz im Jemen bekannte sich zunächst nicht zu den Angriffen. In der Vergangenheit dauerte das meist einige Stunden.

Die islamistische Huthi-Miliz ist wie die Terrororganisation Hamas im umkämpften Gazastreifen und die libanesische Hisbollah-Miliz mit Israels Erzfeind Iran verbündet. Seit Beginn des Gaza-Kriegs haben die Huthi in Solidarität mit der Hamas nach israelischen Angaben rund 40 Raketen und 320 Drohnen abgefeuert. Immer wieder griffen sie auch Handelsschiffe im Roten Meer an./ro/DP/he