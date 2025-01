TSMC dank KI erneut mit überraschend starkem Umsatz

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Taipei (Reuters) - Der wachsende Bedarf an Spezialprozessoren für Künstliche Intelligenz (KI) hat TSMC erneut ein überraschend starkes Wachstum beschert.

Der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger mit Sitz in Taiwan gab am Freitag für Dezember ein Umsatzplus von rund 58 Prozent auf umgerechnet 8,2 Milliarden Euro bekannt. Damit summieren sich die Erlöse für das vierte Quartal 2024 nach Reuters-Berechnungen auf 25,6 Milliarden Euro. Dieser Wert liegt fast 35 Prozent über dem Vorjahreswert und etwa zwei Prozent über der Markterwartung. Weitere Zahlen nannte der wertvollste Börsenwert Asiens vorerst nicht. Detaillierte Quartalsergebnisse will der Konzern am 16. Januar veröffentlichen.

TSMC produziert Chips für Firmen wie den iPhone-Anbieter Apple oder den weltgrößten Entwickler von KI-Prozessoren Nvidia. Letzterer kann sich vor Aufträgen kaum retten, da Programme wie ChatGPT viel Rechenpower benötigen. Am Wochenende hatte der ebenfalls aus Taiwan stammende Konzern Foxconn einen Rekord-Quartalsumsatz bekannt gegeben. Das Unternehmen fertigt unter anderem KI-Server für Nvidia.

