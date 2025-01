Audi-Absatz bricht 2024 ein - Weniger Elektroautos

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Fehlende Teile, die schwächelnde Konjunktur und die Flaute bei Elektroautos haben der Volkswagen-Tochter Audi im vergangenen Jahr einen Absatzrückgang eingebrockt.

Wie der Ingolstädter Autobauer am Montag mitteilte, wurden 2024 mit 1,67 Millionen Fahrzeugen knapp zwölf Prozent weniger abgesetzt als vor Jahresfrist. Audi-Chef Gernot Döllner sagte, weltwirtschaftliche Unsicherheiten und ein verschärfter Wettbewerb hätten das Jahr geprägt. "Herausfordernde wirtschaftliche Rahmenbedingungen und eine fehlende Planbarkeit der Förderstrukturen sorgen aktuell branchenweit für eine gewisse Kaufzurückhaltung vor allem bei vollelektrischen Fahrzeugen", ergänzte Vertriebschef Marco Schubert.

Insgesamt lieferte Audi gut 164.000 Elektroautos an die Kunden aus, das sind acht Prozent weniger als vor Jahresfrist. Die Ingolstädter haben 2024 nach jahrelanger Verspätung den Q6 e-tron auf den Markt gebracht. Bestseller war der Q4 e-tron, der in Zwickau gebaut wird.

Bei den Regionen lief es insbesondere in Deutschland schlechter, wo gut ein Fünftel weniger Autos ausgeliefert wurden. In den anderen europäischen Ländern fiel der Rückgang mit knapp sechs Prozent deutlich geringer aus. In China verzeichnete Audi ein Minus von knapp elf Prozent, in Nordamerika von 13 Prozent.

