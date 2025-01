BVB Aktie nach Niederlage unter Druck – Champions League im Blick

Nach einer Heimniederlage gegen den deutschen Meister Bayer 04 Leverkusen befinden sich die Papiere der Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA zunächst in der Minuszone (-1,11 Prozent). Damit rückt auch die Qualifikation für die Champions-League erneut weiter weg.

Englische Wochen voraus – Königklasse als Hoffnungsschimmer

Bereits am Dienstag gastiert der BVB bei Aufsteiger Holstein Kiel. Am Freitag geht es zu Eintracht Frankfurt und am Dienstag den 21.11 tritt die Mannschaft gegen den FC Bologna in der Königsklasse an. Erst am 25.01. kommt es wieder zum Heimspiel gegen den SV Werder Bremen. Mit aktuell 25 Zählern rangiert der BVB aktuell auf Platz acht in der Bundesliga und damit punktgleich mit Werder.