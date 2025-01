Swiss Steel Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Abschluss des Konsultationsverfahrens bei der Steeltec AG



14.01.2025 / 18:00 CET/CEST





Emmenbrücke, 14. Januar 2025 | Die Steeltec AG, der Produktionsstandort der Swiss Steel Group in der Schweiz, hat das Konsultationsverfahren abgeschlossen. Insgesamt werden in Emmenbrücke wie bereits angekündigt 130 Stellen abgebaut. Die Anzahl der voraussichtlichen Kündigungen wurde von 80 auf maximal 50 Personen reduziert.

Das Konsultationsverfahren, das Mitte November 2024 eingeleitet wurde (siehe Medienmitteilung vom 15. November 2024), wurde transparent und in enger Zusammenarbeit mit der Personalkommission, den Sozialpartnern und den zuständigen Behörden durchgeführt. Ziel war es, alle möglichen Optionen zu prüfen, um den wirtschaftlichen Herausforderungen des Unternehmens Rechnung zu tragen und eine nachhaltige Zukunft für den Standort zu sichern.

Gemäss der Mitteilung vom 15. November 2024 sollen in der Schweiz im Werk Emmenbrücke 130 Arbeitsplätze abgebaut werden. Ursprünglich wäre dafür die Kündigung von rund 80 Mitarbeitenden erforderlich gewesen. Durch den konstruktiven Dialog mit der Personalkommission und den Sozialpartnern konnte die Zahl der notwendigen Kündigungen reduziert werden. Massnahmen, wie insbesondere die Nutzung von Fluktuationseffekten, sowie Anpassungen von Organisationsstrukturen trugen dazu bei, die Zahl der von einer Kündigung betroffenen Mitarbeitenden auf maximal 50 zu reduzieren. Der gültige Sozialplan kommt zur Anwendung.

Unabhängig davon, wurde die politische Entscheidung, die eine temporäre Reduzierung der Netzentgelte für die Stahl- und Aluminiumindustrie ermöglicht, im Rahmen des Konsultationsverfahrens diskutiert. Wie bereits mehrfach kommuniziert, schätzt die Swiss Steel Group und die Steeltec das Commitment des Nationalrates zur Stahl- und Aluminiumindustrie in der Schweiz und nimmt auf Basis der aktuell verfügbaren Informationen den Beschluss des Nationalrats zur Kenntnis. Für eine Einschätzung ist es jedoch noch zu früh.

Die Umsetzung der personellen Massnahmen erfolgt im ersten Quartal 2025. Das Unternehmen ist überzeugt, dass der Standort Emmenbrücke durch diese Schritte langfristig gestärkt wird und die angestrebten Ziele erreichen kann.

Für weitere Informationen:



Für Medienanfragen:

Anina Berger, anina.berger@swisssteelgroup.com, +41 (0)41 581 4121

Anina Berger

Vice President Corporate Marketing and Communications

Swiss Steel Group

Steeltec AG

Emmenweidstrasse 90

CH-6020 Emmenbrücke

P: +41 41 581 4121

Medienmitteilung (PDF)

Über Swiss Steel Group

Swiss Steel Group mit Hauptsitz in Luzern (Schweiz) gehört zu den weltweit führenden Produzenten von Spezialstahl-Langprodukten. Dank des ausschliesslichen Einsatzes von Stahlschrott in Elektrolichtbogenöfen zählt die Gruppe zu den europaweit relevantesten Unternehmen in der Kreislaufwirtschaft und ist im Bereich nachhaltig produziertem Stahl – Green Steel – unter den Marktführern. Swiss Steel Group verfügt über eigene Produktions- und Distributionsgesellschaften in über 25 Ländern und bietet über ihre starke Präsenz vor Ort eine breite Palette individueller Lösungen in den Bereichen Edelbaustahl, rostfreiem Stahl und Werkzeugstahl an. Swiss Steel Group ist börsenkotiert und erwirtschaftete 2023 mit rund 8'800 Mitarbeitenden einen Umsatz von über EUR 3,2 Milliarden.

Ende der Medienmitteilungen



Sprache: Deutsch Unternehmen: Swiss Steel Holding AG Werkstrasse 7 6020 Emmenbrücke Schweiz Telefon: +41 41 581 41 23 E-Mail: a.beeler@swisssteelgroup.com Internet: www.swisssteel-group.com ISIN: CH1351577726 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2067677

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2067677 14.01.2025 CET/CEST