AKTIEN IM FOKUS: Reifenwerte im Blick - Analystenlob für Conti und Michelin

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Continental haben am Mittwochmorgen vorbörslich zugelegt. Auf der Handelsplattform Tradegate zogen sie um fast 2 Prozent an, während Michelin kaum gehandelt wurden. UBS-Analyst David Lesne erklärte den Anlegern in einem aktuellen Kommentar, warum das nach der Abspaltung des Autozuliefer-Bereichs demnächst eigenständige Reifengeschäft der Hannoveraner aus seiner Sicht einen Bewertungsaufschlag gegenüber Michelin verdient hat.

Der Experte bestätigt Conti als "Top-Kaufidee" und geht davon aus, dass der Bewertungsrückstand bereits vor dem Vollzug der Abspaltung aufgeholt wird. Sein Kursziel liegt mit 80 Euro fast ein Viertel über dem Xetra-Schluss vom Vortag.

Lesne nennt einige Gründe, warum er den Rückstand gegenüber Michelin für nicht gerechtfertigt hält. Insgesamt traut er der "neuen Conti" zu, eine der interessantesten Ausschüttungsstorys zu werden.

Derweil bestätigt aber Bernstein-Experte Harry Martin auch Michelin als eine der "Best Ideas". Denn die "Premiumisierung" als "Lebenselixier des Branchenwachstums" dürfte sich beschleunigen, und dies spiele gerade Michelin als Marktführer in die Karten. Zudem sieht Martin bei den Franzosen eine attraktive Ausschüttungsstory. Bei einem Kursziel von 40 Euro bestätigte er sein "Outperform"-Votum./ag/mis