EQS-News: Aareal Bank platziert erfolgreich AT1-Kapital

NICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN (ODER AN PERSONEN IN ODER ANSÄSSIG IN) DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, DEREN TERRITORIEN UND AUSSENGEBIETEN, EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE VEREINIGTEN STAATEN) ODER IN (ODER AN PERSONEN IN ODER ANSÄSSIG IN) ANDEREN JURISDIKTIONEN, IN DER DIE FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG DIESES DOKUMENTES UNTERSAGT IST.

DIESE ANKÜNDIGUNG DIENT NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT KEIN ANGEBOT VON WERTPAPIEREN IN IRGENDEINER JURISDIKTION DAR.

Aareal Bank platziert erfolgreich AT1-Kapital

Wiesbaden, 15. Januar 2025 – Die Aareal Bank AG hat heute erfolgreich zusätzliches Kernkapital (Additional Tier 1 - AT1) in Form von nachrangigen Schuldverschreibungen mit unbefristeter Laufzeit im Gesamtnennbetrag von 425 Millionen US-Dollar platziert. Die Anleihe ist zunächst mit einem Kupon von 9,875 Prozent p.a. ausgestattet. Die Platzierung war bei einem breit diversifizierten Orderbuch deutlich überzeichnet. Valuta ist für den 22. Januar 2025 vorgesehen.

Die Wertpapiere werden unter Ausnutzung einer entsprechenden Ermächtigung der Hauptversammlung aus dem Jahr 2023 begeben und dienen der weiteren Optimierung der Kapitalstruktur der Bank. Der erste Kündigungstermin der Schuldverschreibungen ist der 31. Juli 2030. Die Stückelung der Wertpapiere beträgt 200.000 US-Dollar. Morgan Stanley agierte als Global Coordinator, BofA Securities, Citi, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley und UBS Investment Bank handelten als Joint Lead Managers der Transaktion.

Andy Halford, Finanzvorstand der Aareal Bank, erklärte: „Mit der heutigen Platzierung der AT1-Anleihe konnten wir nahtlos an die erfolgreichen Emissionsaktivitäten des Vorjahres anknüpfen. Das hohe Interesse an unserer Anleihe zeigt, dass die Aareal Bank ein Emittent mit sehr guter Reputation am Kapitalmarkt ist. Wir bedanken uns bei allen Investoren für ihr Engagement und das entgegengebrachte Vertrauen.“

Ansprechpartner für Medien:

Christian Feldbrügge

Telefon: +49 611 348 2280

Mobil: +49 171 866 7919

christian.feldbruegge@aareal-bank.com

Thomas Rutzki

Telefon: +49 611 348 2947

Mobil: +49 170 543 1458

thomas.rutzki@aareal-bank.com

Ansprechpartner für Investoren:

Aareal Bank AG - Investor Relations

Telefon: +49 611 348 3009

ir@aareal-bank.com

Über die Aareal Bank Gruppe

Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Die Bank nutzt ihre Expertise, um Trends, Herausforderungen und Chancen frühzeitig zu erkennen und für ihre Stakeholder zu nutzen. Die Aareal Bank Gruppe bietet Finanzierungs-, Banking- und Zahlungsverkehrslösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Branchen und ist auf drei Kontinenten – in Europa, Nordamerika und Asien – vertreten. Die Geschäftsstrategie der Aareal Bank Gruppe ist auf einen nachhaltigen Geschäftserfolg ausgerichtet, mit ESG-Aspekten (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) als zentrale Bestandteile.

Die Aareal Bank AG umfasst die Geschäftssegmente Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Banking & Digital Solutions. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen beinhaltet die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank Gruppe. Hier begleitet sie Kunden bei großvolumigen Investitionen in gewerbliche Immobilien. Dabei handelt es sich vor allem um Bürogebäude, Hotels, Shoppingcenter, Logistik- und Wohnimmobilien sowie Studierenden-Appartements. Im Geschäftssegment Banking & Digital Solutions bietet die Aareal Bank Gruppe Unternehmen aus der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sowie der Energiewirtschaft als Digitalisierungspartner umfassende Beratungsservices und Produktlösungen an und bündelt diese mit klassischem Firmenkunden-Banking und Einlagengeschäft.

WICHTIGER HINWEIS

Diese Ankündigung stellt keine Aufforderung zum Erwerb von Wertpapieren in einer Jurisdiktion dar, in der eine solche Aufforderung oder eine solche Teilnahme nach den anwendbaren Wertpapiergesetzen unzulässig ist, oder an eine Person, an die oder von der eine solche Aufforderung ausgeht. Die Freigabe, Veröffentlichung oder Verbreitung dieser Ankündigung kann in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, in deren Besitz diese Ankündigung gelangt, werden von der Aareal Bank AG aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten.

Diese Ankündigung stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf oder Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar oder einer anderen Jurisdiktion dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten, verkauft oder geliefert werden, es sei denn, sie sind nach dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert oder von der Registrierungspflicht befreit. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten registriert und dürfen weder direkt noch indirekt innerhalb der Vereinigten Staaten angeboten, verkauft oder geliefert werden.

