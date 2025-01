Pfizer senkt Anteil an Haleon – Aktienverkauf im Wert von 2,5 Mrd Pfund

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der US-Pharmakonzern Pfizer versilbert seinen Anteil an dem Sensodyne-Hersteller Haleon. Pfizer werde Aktien im Wert von 2,5 Milliarden Pfund (3,05 Milliarden Dollar) an Haleon verkaufen und damit seine Beteiligung an dem britischen Gesundheitsunternehmen von 15 auf etwa 7,3 Prozent senken, wie der Bookrunner J.P. Morgan am Mittwoch mitteilte. Der Verkauf von 700 Millionen Haleon-Aktien zu einem Preis von 357 Pence pro Stück entspricht einem Abschlag von etwa 2,8 Prozent auf den Schlusskurs vom Dienstag. Die Papiere von Haleon, die 2024 um 17 Prozent zugelegt hatten, stiegen am Mittwoch im frühen Handel um 0,7 Prozent auf 369,7 Pence.

Haleon ist 2019 aus der Fusion der Consumer-Healthcare-Sparten von GSK und Pfizer hervorgegangen und wurde 2022 von GSK abgespalten. Pfizer hatte bereits angekündigt, seinen Anteil reduzieren zu wollen. Der Pharmariese bleibt auch nach dem Anteilsverkauf größter Aktionär von Haleon. Schon im Oktober vergangenen Jahres hatte Pfizer einen Anteil im Wert von 3,3 Milliarden Dollar an Haleon verkauft, während GSK seinen gesamten Anteil im Mai veräußerte.

