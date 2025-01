EQS-Adhoc: ACCENTRO und Anleihegläubiger einigen sich auf eine Verlängerung der aktuellen Überbrückungsanleihen sowie eine zusätzliche Brückenfinanzierung als Teil der laufenden Restrukturierungsverhandlungen

EQS-Ad-hoc: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Immobilien

ACCENTRO und Anleihegläubiger einigen sich auf eine Verlängerung der aktuellen Überbrückungsanleihen sowie eine zusätzliche Brückenfinanzierung als Teil der laufenden Restrukturierungsverhandlungen



ACCENTRO und Anleihegläubiger einigen sich auf eine Verlängerung der aktuellen Überbrückungsanleihen sowie eine zusätzliche Brückenfinanzierung als Teil der laufenden Restrukturierungsverhandlungen



Berlin, 16. Januar 2025 – ACCENTRO und eine Gruppe von Anleihegläubigern, die zusammen etwa 68% des ausstehenden Kapitalbetrags in Höhe von EUR 225 Mio. der Anleihe 2020/2026 sowie 100% des ausstehenden Kapitalbetrags in Höhe von EUR 100 Mio. der Anleihe 2021/2029 (zusammen die „Ad Hoc Gruppe“; die Anleihen 2020/2026 und 2021/2029 zusammen die „Ausstehenden Anleihen“) halten, haben eine Verlängerung der aktuellen Überbrückungsanleihen bis zum 30. Juni 2025 sowie eine zusätzliche Brückenfinanzierung (zusammen „Brückenfinanzierung“) in einer Gesamthöhe von erforderlichenfalls bis zu ca. EUR 21 Mio. vereinbart, um den Liquiditätsbedarf von ACCENTRO bis zum 30. Juni 2025 zu decken und die Fortsetzung der laufenden Verhandlungen über eine umfassende Restrukturierungslösung unter Führung der Ad Hoc Gruppe zwischen der Ad Hoc Gruppe und verschiedenen Stakeholdern zu ermöglichen. Die Ad Hoc Gruppe ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Brückenfinanzierung zu kündigen, wenn bis zum 3. Februar 2025 keine für ACCENTRO und die Ad Hoc Gruppe annehmbare Einigung mit den relevanten Stakeholdern erzielt wird.

Die laufenden Verhandlungen zwischen der Ad Hoc Gruppe und verschiedenen Stakeholdern basieren auf den in der Ad Hoc Mitteilung vom 12. August 2024 angekündigten Grundannahmen, wobei der Vorstand davon ausgeht, dass die angekündigten Größenordnungen des angestrebten nachhaltigen Reinvestitionsvolumens für den Neuaufbau des Privatisierungsportfolios sowie des erwarteten zusätzlichen liquiditätswirksamen Abbaus sonstiger Forderungen und Beteiligungen möglicherweise angepasst werden.

ACCENTRO versteht, dass die rechtliche und wirtschaftliche Struktur der umfassenden Restrukturierungslösung noch Gegenstand der laufenden Verhandlungen ist, wobei eine umfassende Restrukturierung sowohl der Fremd- als auch der Eigenkapitalseite von ACCENTRO Teil der Verhandlungen ist, wie bereits in der Ad-hoc-Mitteilung vom 12. August 2024 angekündigt.



