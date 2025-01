ROUNDUP/Aktien New York: Durchatmen nach starkem Vortag

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den deutlichen Kursgewinnen am Vortag haben die Anleger an den US-Börsen am Donnerstag erst einmal durchgeatmet. Die Indizes bewegten sich nach dem Auftakt nur wenig von der Stelle. Ein Umsatz- und Gewinnsprung beim taiwanesischen Chiphersteller TSMC half im Techsektor Halbleiterwerten nach oben.

Konjunkturdaten blieben überwiegend hinter den Erwartungen zurück, was die Erwartungen an Zinssenkungen stützen dürfte. So stieg der Umsatz im Einzelhandel weniger stark als gedacht.

Der Leitindex Dow Jones Industrial gab in der ersten Handelsstunde um 0,18 Prozent auf 43.144 Punkte nach. Der Nasdaq 100 sank um 0,10 Prozent auf 21.217 Punkte. Am Vortag hatte er seinen besten Tag seit der ersten Dezember-Woche. Der marktbreite S&P 500 notierte am Donnerstag ebenfalls mit minus 0,10 Prozent auf 5.944 Punkten.

Der Geschäftsbericht des Chipkonzerns TSMC trieb im Techsektor besonders Halbleiter-Aktien an. KLA , Lam , Applied Materials und Broadcom gewannen zwischen 3 und 5 Prozent. Die in New York notierten Papiere von TSMC gewannen mehr als 5 Prozent. TSMC hatte 2024 von einer ungebrochen starken Nachfrage nach Computer-Hardware zum Ausbau der KI-Fähigkeiten von Techkonzernen profitiert und erwartet auch 2025 ein starkes Wachstum.

Nachdem am Vortag bereits starke Quartalszahlen aus dem Bankensektor gekommen waren, meldeten am Donnerstag die Bank of America und Morgan Stanley höhere Gewinne als erwartet. Morgan Stanley gewannen 1,9 Prozent, Bank of America traten auf der Stelle. Beide hatten zur Wochenmitte bereits kräftig zugelegt. JPMorgan und Goldman Sachs erreichten nach ihren hohen Vortagesgewinnen infolge starker Geschäftsberichte am Donnerstag Rekordstände und lagen im Dow mit einem Plus von 1,5 und 1,3 Prozent auf den vorderen Plätzen.

Hinten im Dow verloren dagegen UnitedHealth 3,8 Prozent. Der Versicherer meldete höhere Kosten für das abgelaufene Jahr als am Markt erwartet. Zudem lag der Umsatz im vierten Quartal unter den Schätzungen./ajx/stw