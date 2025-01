LVMH nimmt Novo Nordisk Titel als wertvollster Konzern Europas ab

Der Luxusgüter-Konzern LVMH hat den Thron zurückerobert: Weil die Geschäfte von Novo Nordisk nicht rund laufen, ist LVMH erneut der wertvollste Börsenkonzern Europas.

Trübere Preissignale für die gewichtssenkenden Medikamente von Novo Nordisk und ein gleichzeitig stark gelaufener Luxussektor haben Novo Nordisk beim Börsenwert wieder hinter LVMH zurückgeworfen. LVMH ist aktuell 347 Milliarden Euro schwer und damit das wertvollste börsennotierte Unternehmen Europas. Novo Nordisk bringt es derzeit auf eine Marktkapitalisierung von umgerechnet 345 Milliarden Euro.

Auslöser des Favoritenwechsels waren negative Nachrichten zu Novo Nordisk. Die USA werden die Preise für die Blockbuster Ozempic und Wegovy senken. Diese sind unter den jüngsten Medikamenten, welche von einer Gesetzgebung betroffen sind, die der US-Regierung über ein Jahrzehnt hinweg mehr als 200 Milliarden Dollar einsparen soll. Die Aktien von Novo Nordisk fielen zuletzt in Kopenhagen um 4,1 Prozent. Die Papiere vom LVMH hingegen gaben am Freitag in Paris nur um 0,5 Prozent nach.