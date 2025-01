Barbie-Hersteller Mattel muss sich neuen Finanzchef suchen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Bangalore (Reuters) - Der US-Spielwarenhersteller Mattel muss sich einen neuen Finanzchef suchen.

Anthony DiSilvestro gebe seinen Posten am 15. Mai auf, teilte der Barbie-Hersteller am Donnerstag nach US-Börsenschluss mit. DiSilvestro werde noch bis zum 15. August als Berater des Unternehmens fungieren, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Der Manager war im August 2020 zu Mattel gekommen. DiSilvestro optimierte die Abläufe des Unternehmens und verbesserte die Effizienz, was zu Kosteneinsparungen von über 400 Millionen Dollar führte. Der Suchprozess für einen Nachfolger sei bereits eingeleitet, teilte der Hasbro-Konkurrent weiter mit.

Im dritten Quartal 2024 verzeichnete Mattel einen Umsatzrückgang um vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 1,844 Milliarden Dollar. Trotzdem konnte Mattel den Nettogewinn auf 372 Millionen von 146 Millionen Dollar steigern.

