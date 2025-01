Devisen: Eurokurs legt zum US-Dollar etwas zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Freitag leicht gestiegen. Besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten belasteten die Gemeinschaftswährung nur zeitweise etwas belasten. Am Devisenmarkt hätten sich die Anleger vor der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump am Montag eher zurückgehalten, hieß es von Marktbeobachtern.

Am Nachmittag stand der Kurs der Gemeinschaftswährung bei 1,0312 US-Dollar, nachdem er am Morgen bei 1,03 Dollar gehandelt worden war. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0298 (Donnerstag: 1,0272) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9710 (0,9735) Euro.

Am Nachmittag profitierte der Dollar von unerwartet starken Produktionsdaten der US-Industrie. Der Euro geriet im Gegenzug aber nur zeitweise unter Druck. Nach einem Tagestief bei 1,0265 Dollar machte er die Verluste schnell wieder wett. Im Dezember hatte die US-Industrieproduktion unerwartet stark Fahrt aufgenommen und war im Monatsvergleich um 0,9 Prozent gewachsen. Volkswirte nur einen Zuwachs um 0,3 Prozent erwartet.

Jüngste Aussagen aus den Reihen der US-Notenbank Fed sorgten nicht für größere Impulse. Kurz vor dem Beginn der Schweigeperiode für die nächste Zinsentscheidung sprach sich die Präsidentin der regionalen Notenbank von Cleveland, Beth Hammack, mit Blick auf weitere Zinssenkungen für eine abwartende Haltung aus: "Wir können sehr geduldig sein", sagte sie in einem Zeitungsinterview. Zuvor hatte Notenbank-Direktor Christopher Waller allerdings eine mögliche Zinssenkung bereits im Verlauf der ersten Jahreshälfte ins Spiel gebracht.

Die Spekulation auf weitere Zinssenkungen durch die US-Notenbank hat zu Jahresbeginn einen Dämpfer erhalten. Grund waren die hartnäckige Inflation und überraschend robuste Daten vom US-Arbeitsmarkt. Analysten erwarten die nächste Zinssenkung erst im Sommer.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,84453 (0,84258) britische Pfund, 160,23 (160,46) japanische Yen und 0,9394 (0,9376) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold kostete am Nachmittag in London 2.711 Dollar. Das waren etwa 3 Dollar weniger als am Vortag./jkr/stw