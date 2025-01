EQS-News: Adler Group S.A. erhält verbindliche Zusagen für die Refinanzierung ihrer 1,5L Fazilität

EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Finanzierung

Luxemburg, 20. Januar 2025 – Die Adler Group S.A. („Adler Group”) hat verbindliche Zusagen in Höhe von ca. 0,7 Mrd. EUR für eine Refinanzierung der von der ADLER Financing S.à r.l., einer nicht mit der Adler Group in Verbindung stehenden Zweckgesellschaft („Financing SPV“), ausgegebenen 1,5L Anleihen und einer entsprechenden Anpassung der 1,5L Fazilität zwischen, unter anderem, Adler Group und dem Financing SPV erhalten („Refinanzierung“). Die angepasste 1,5L Fazilität wird mit einem endfälligen Zinssatz von 10,00 % p.a. verzinst zuzüglich 0,75 % OID mit einer Non-Call-Protection im ersten Jahr und einer 1%igen Call-Prämie im zweiten Jahr (danach zum Nennwert kündbar). Die Senkung des endfälligen Zinssatzes von 14.00 % spiegelt vor allem das verbesserte Risikoprofil der Adler Group wider. Die Refinanzierung steht unter dem Vorbehalt der erfolgreichen 1L Refinanzierung, welche am 20. Dezember 2024 angekündigt wurde, und der Zustimmung der Inhaber der 3.041.900.000 EUR 2L 6,25% PIK Notes (ISIN: DE000A3L3AF1), die von Titanium 2L BondCo S.à r.l., einer nicht mit der Adler Group in Verbindung stehenden Zweckgesellschaft, ausgegeben wurde. Vorausgesetzt, dass die erforderliche Zustimmung erteilt wird, wird der Abschluss der Refinanzierung voraussichtlich Mitte Februar 2025 erwartet.

Die derzeitigen 1,5L Anleihen sind in zwei Serien unterteilt: (i) eine Serie von 556 Mio. EUR, die jährlich mit 14,00 % PIK verzinst wird, und (ii) eine Serie von 116 Mio. EUR, die bis zum 30. Juli 2025 mit 4,25 % PIK verzinst wird und danach in die Serie von 556 Mio. EUR umgewandelt wird und mit 14,00 % PIK jährlich verzinst wird. Beide Serien sollen parallel refinanziert werden.

Mit dem derzeit angenommenen Refinanzierungsvolumen von 0,7 Mrd. EUR und dem aktuellen Geschäftsplan wird die Adler Group über die erwartete Restlaufzeit der 1,5L Fazilität rund 87 Mio. EUR an Zinskosten einsparen. Das Fälligkeitsdatum der 1,5L-Fazilität vom 31. Dezember 2029 bleibt unverändert.

„Diese zweite Refinanzierung innerhalb weniger Wochen beweist erneut das gestiegene Vertrauen des Marktes in die Adler Group. Neben der Verbesserung unserer Kapitalstruktur werden wir weiterhin Maßnahmen ergreifen, um zusätzlichen Wert für unser Unternehmen und seine Stakeholder zu schaffen“, kommentiert Dr. Karl Reinitzhuber, Mitglied des Verwaltungsrats und CEO der Adler Group.

„Wir sind dankbar für das Vertrauen, das wir von einer großen Gruppe von Investoren erhalten haben, die sich an dieser Refinanzierung beteiligt hat. Die deutliche Senkung unserer Fremdkapitalkosten und die Einsparung von rund 134 Mio. EUR an Zinskosten über die erwartete Restlaufzeit des 1L und des 1.5L stabilisiert unsere Plattform weiter“, kommentiert Thorsten Arsan, Mitglied des Verwaltungsrats und CFO der Adler Group.

